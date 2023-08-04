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蒙市設槍枝禁售區 現有2經銷商保留

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
市長Jose Sanchez表示該項法令對於社區和學校安全非常重要。（本報資料照片）
市長Jose Sanchez表示該項法令對於社區和學校安全非常重要。（本報資料照片）

在年初蒙市槍擊案發生6個多月後，蒙特利公園（Monterey Park）市議會於8月2日（星期三）表決，全票通過了一項重要決議案，即在該市的行政法規中添加「槍枝禁售區」，該項法規明確限定，槍枝經銷商店與學校住宅至少相隔1000呎距離。

不過，該法規存在一些例外情況。例如，目前該市有兩家槍枝經銷商，在新法規出台之前已經存在，作為例外仍被允許保留。此外，在城市購物中心三個指定區域內的槍枝銷售點，根據規畫委員會和市議會批准的有條件使用許可證，仍就可以保留。

根據市議會的報告，該條例旨在修改蒙特利公園市府初始法規，將第 21.55 章題為「槍枝禁售區」（buffer zone）的內容添加到蒙市政法規中，該條例提出在城市內設立槍枝緩衝保護區，在被定義為敏感受體的1000呎範圍內，限制槍枝經銷商。敏感受體被定義為任何住宅、醫院、教育設施或機構、遊樂場、公園和其他人群聚集的敏感區域，包括醫療保健區域和與醫療保健相關的設施。

自從慘案發生以來，蒙特利公園市議會曾指示市府經理和檢察官修改「蒙特利公園市政法規」，該法規強調槍枝經銷商和家庭學校之間必須有1000呎的分隔區域。市議會也指出，增加該項法規的目的是為了保護城市內的公民、居民和遊客。

在8月2日晚的市議會上，市議員們紛紛表示支持新規。蒙市市議員羅霈霆（Henry Lo）表示，自己非常支持這項法規，「作為一個城市，我們需要繼續探索作為城市級別的安全保障措施，因為在一段時間內人們依舊會記得槍擊案。我們的一些做法和行動也可能會鼓勵其他市政府這樣做，同樣也能夠給聯邦政府和國會施加壓力，尤其是我們都知道自2004年攻擊性武器禁令到期，全國範圍內一直針對槍枝議題爭議。」

副市長黃泰平（Thomas Wong）也表示贊同，他說：「一旦批准這項措施，我們可以與鄰居城市分享該法規，鼓勵他們在自己的社區中採取類似的限制。」

市長Jose Sanchez說：「感謝律師辦公室和工作人員提出了這條法規，作為這個社區的家長和老師，我認為這對於保證我們和家人的住所以及學校的安全非常重要，我認為這是我們嘗試向社區傳達信息的一種方式。對我們整個國家來說，我們需要採取槍枝管制的必要措施。」

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各級官員緬懷蒙市槍擊案遇難者，戴琦（右起）、趙美心、饒影凡、吳紹榮、羅霈霆、方樹強。（記者丁曙／攝影）

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