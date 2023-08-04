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2華裔海軍涉接受中方賄賂遭捕 1人來自蒙市

記者王若然／蒙特利公園市報導
范杜拉縣海軍基地。（取材自美國海軍官網）
范杜拉縣海軍基地。（取材自美國海軍官網）

美國司法部3日逮捕兩名華裔海軍現役人員涉接受中方賄賂，兩人均來自南加，其中一位住在華人聚集的城市蒙特利公園市（Monterey Park）。

其中一位被起訴的華裔海軍為26歲的趙文衡（Wenheng Zhao，音譯），是一名海軍下士（Petty Officer）。他居住在蒙市。趙文衡於8月2日被美國聯邦調查局（FBI）和海軍犯罪調查服務局（NCIS）逮捕。在訴狀中，趙文衡以收受政府官員賄賂罪被起訴，該案3日下午於洛杉磯市中心的聯邦法院過堂。

訴狀稱，趙文衡在范杜拉縣Hueneme港的海軍基地工作，此前通過了背景調查。2021年8月起至2023年5月，趙文衡在一名中國情報官員的指示下，通過秘密錄影拍照，將美國軍方敏感資料傳給中方情報官員，其中包括不對外公開的、管控類的、在印度─太平洋區域的軍事演習計畫，包括演習具體時間、地點、水陸抵達計畫、軍艦運行以及物資儲備等。

此外，訴狀中還稱趙文衡將美軍位於日本沖繩軍事基地的雷達電路圖和設計圖紙，通過拍照發給中國情報官員。趙文衡還將范杜拉縣海軍基地和San Clemente島海軍基地的運行安全資料，以照片和視頻的方式發給了中國情報官員。中國情報官員指示趙文衡掩蓋他們的關係以及銷毀證據。

另一位魏金超（音譯，Jinchao Wei）於8月2日從聖地牙哥海軍基地下班回家後被捕，該海軍基地是美國太平洋艦隊的主要基地（homeport）。訴狀中稱，魏金超是該基地Essex航空母艦的機械工，專門負責軍艦機械方面的維護和運營，因此掌握該軍艦防衛系統、武器、推進裝置等敏感資料。Essex號可以承載小型飛機，是美國遠程派遣海軍力量的重要工具。

2022年2月起，魏金超開始與一名中方情報官員聯繫。該官員要求魏以照片和視頻方式傳給他Essex號及其他軍艦的資料。雙方達成一致，銷毀通話紀錄，採用加密方式聯繫。

在那名中方情報官員的要求下，在2022年3月至今，魏將包括Essex號的防衛系統以及其他軍艦位置等資料傳給了中方，以獲取數千元的回報。

2022年6月，中情報官員要求魏向其提供美海軍即將舉行的軍事演習內容。魏將多張軍事照片傳給中方。2022年8月，魏又將26份技術和機械類使用手冊傳給中方，同年10月，魏又將海軍部門的具體位置、軍艦武器系統等文件傳給中方。2023年中方情報官員要求魏傳給他Essex號升級資料，特別是設計圖紙，甲板改造方案。魏將Essex號當下的改造計畫以及其他類似軍艦的機械設計發給了中方。

華裔 蒙特利公園市 司法部

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