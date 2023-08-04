洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

「ULA措施」在啟動後的前三個月，僅徵收了3800萬美元的稅金。（記者趙健／攝影）

今年4月1日生效的「ULA措施」（Measure United to House LA）實施至今超過四個月，根據洛杉磯 市行政官員最新發布的報告，「ULA措施」在啟動後的前三個月，僅徵收了3800萬美元稅金，大不如預期。

「ULA措施」俗稱「豪宅稅」（mansion tax），在去年11月8日的洛杉磯市選舉中以57%的支持率獲得通過。該法令規定，對房屋售價在500萬美元至1000萬美元的住宅及商業房產交易課徵4%的一次性稅金；房屋售價超過1000萬美元的房產交易課徵5.5%的一次性稅金。

稅款由賣方支付。該法令下的稅收所得將用於洛杉磯市內包括可負擔房屋的基礎建設，解決住房短缺以及遊民 問題。

然而，根據洛杉磯市行政官員（Los Angeles City Administrative Officer）報告，截至7月1日徵收的3800萬美元的稅金遠低於設定的目標。

事實上對於稅收的預估數字市府一直下調，最初市政預計「ULA措施」實施後可以為洛杉磯市籌集9億元的資金。至今年3月，市府的預估已經下調為在2023年7月至2024年7月期間，也就是一年6億7200萬美元，相當於每月需進帳5600萬美元。而在4月市長發表咨文時，稅收預期已下調到1億5000萬元。

該措施的支持者仍表示，ULA措施正在發揮其潛力。參與ULA措施制定的組織「Move LA」指出，針對500萬美元以上的房地產交易徵稅將成為良好的收入來源，因為洛杉磯仍然是一個受歡迎的投資 地點。最新的數據顯示，6月「ULA措施」的收入為2250萬美元，較上月增長兩倍多。

據洛杉磯時報報導，目前的觀望態度有兩種成因：第一是屋主惜售，只有在找到願意負擔稅金的買家時才願意出售房屋。此外，控訴豪宅稅不合憲的訴訟案件也正待審議，部分賣家正在等待裁定結果。

與此同時，市場上也存在避開豪宅稅的方法，一種方式是「分拆出售」，確保每塊地的價格不超過500萬美元；第二種是出售地上權而非土地，或是通過隱藏仲介費的方式，壓低明面上的銷售價格。