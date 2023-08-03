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高溫惹的禍 產量少、油價又飆高

編譯陳盈霖／綜合報導
油價再次上揚。（取自KTLA 5）
油價再次上揚。（取自KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，根據美國汽車協會（AAA）數據，7月31日全國平均油價達每加侖3.76元。西部地區更糟，加州平均油價升至每加侖五元，華盛頓州4.95元。

專家表示，夏季油價通常會上揚，今夏高溫使情況變得更糟。

OPIS全球能源分析主管柯羅薩（Tom Kloza）說，「很多煉油廠並不適合在100度高溫下連續運行十天至15天。」當煉油廠不能替滿負荷運轉時，汽油產量便愈來愈少，供應緊張，油價自然上揚。

根據「今日美國」（USA Today），產量下降幅度最大的是西海岸煉油廠。BasBuddy首席石油分析師德哈恩（Patrick De Hann）預測，在情況好轉前，情況可能變得更糟。他說，若未來幾周油價再上揚15分，他也不驚訝。「當我們進入秋天時，此情況應會降溫」他說，「主要的不確定因素是沙烏地阿拉伯和俄羅斯，因有消息稱沙烏地阿拉伯可能將石油減產期限延長至9月分。」

中東石油減產已推高原油價格，進而導致油價上漲。此外，嚴重的颶風季節也可能擾亂墨西哥灣（Gulf Coast）沿岸煉油廠，導致油價進一步上漲。

油價 石油 高溫

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