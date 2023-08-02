我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大米恐慌性搶購潮 南加華人區不受影響

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

連13漲 洛縣房產總值破2兆 房市疲軟恐到明年

記者趙健／洛杉磯市報導
2023年洛縣華人城市房產估值。(記者趙健/製表)
2023年洛縣華人城市房產估值。(記者趙健/製表)

洛杉磯縣物業估值已連續成長13年。洛縣估值官辦公室日前公佈，2023年洛縣物業估值突破2兆美元，比去年增長1113億元，增幅5.91%。

根據州憲法的要求，估值官每年須確定洛杉磯縣所有應納稅物業的評估價值，這些值被列在「估值冊」（Assessment Roll）上，反映了2023年1月1日這一天的物業價值。這份清單不僅是當地房地產市場和經濟狀況的縮影，同時也為當地政府編制年度預算和預測產業稅收入提供了重要參考依據。

2023年洛杉磯縣物業共計產生了約200億美元的產業稅（Property Tax），這些稅款將用於資助公共服務相關的開支，如公共教育，急救人員和醫療工作者，以及縣政府其他服務。

洛縣估值官潘傑夫表示，最近幾年是機具挑戰性的。分析顯示目前房地產價值正在增長，這對物業業主和倚靠房產稅來資助公共服務的地方政府來說是一個好消息。然而，房地產市場在2022年初比結束時更為強勁，房市疲軟的情況完全有可能持續到明年。

儘管與2021年相比，房地產市場已大幅降溫，但房價中位數（Median Sales Price，簡稱MSP）依然強勁，創下超過90萬美元的歷史新高。不過，6月MSP已降至約86萬5000美元。在2022年的前三個季度中，獨立屋市場持續強勁，房產轉移估值大幅增加，為洛縣總估值新增了674億美元。

第13號提案(Proposition 13)規定的通膨調整是影響「估值冊」的第二大因素。今年，加州消費者物價指數遠超2％穩定值，使得2023年洛縣總估值增加了367億美元。

此外，新完工的物業為2023年為洛縣「估值冊」新增了56億美元，而物業價值下降和估值調整導致總估值下降了約25億美元。

個人財產和不動產設施的估值超出預期，為2023年的「估值冊」增加了創紀錄的104億美元。然而，這並不意味著屋主的年度產業稅費用也會相應增加。依據第13號提案，對大部分房屋只進行2％的調整。

2023年洛縣物業估值突破2兆美元，比去年增長1113億元，增幅5.91%。（記...
2023年洛縣物業估值突破2兆美元，比去年增長1113億元，增幅5.91%。（記者趙健/攝影）

洛縣 房地產 洛杉磯

上一則

大米恐慌性搶購潮 南加華人區不受影響

延伸閱讀

洛城男闖紅燈被追惱怒 竟3撞警車 警連續開槍反擊

洛城男闖紅燈被追惱怒 竟3撞警車 警連續開槍反擊
疫情期間欠租償還最後期限到期 房客面臨驅逐 洛市撥款1800萬援助

疫情期間欠租償還最後期限到期 房客面臨驅逐 洛市撥款1800萬援助
台灣青年「海外搭僑」復辦 16學員來洛見習

台灣青年「海外搭僑」復辦 16學員來洛見習
與李玟在洛杉磯是鄰居 房祖名承諾：用剩下時間學習你

與李玟在洛杉磯是鄰居 房祖名承諾：用剩下時間學習你
洛縣2023物業估值 破2萬億連增13年

洛縣2023物業估值 破2萬億連增13年
突斷電…甘肅婦沒呼吸機可用致死 家屬要國家電網扛責

突斷電…甘肅婦沒呼吸機可用致死 家屬要國家電網扛責

熱門新聞

好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

2023-07-30 14:09
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18
疫情過後，民眾回到以前快樂出遊的正常日子，也加快高傳染性新變種病毒的擴散。根據最新統計，加州新冠病例、住院人數與死亡人數本月有顯著的增加。（電視新聞截圖）

加州新冠再襲 三大指標同升

2023-07-28 02:18

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量