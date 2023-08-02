連13漲 洛縣房產總值破2兆 房市疲軟恐到明年

2023年洛縣華人城市房產估值。(記者趙健/製表)

洛杉磯 縣物業估值已連續成長13年。洛縣 估值官辦公室日前公佈，2023年洛縣物業估值突破2兆美元，比去年增長1113億元，增幅5.91%。

根據州憲法的要求，估值官每年須確定洛杉磯縣所有應納稅物業的評估價值，這些值被列在「估值冊」（Assessment Roll）上，反映了2023年1月1日這一天的物業價值。這份清單不僅是當地房地產 市場和經濟狀況的縮影，同時也為當地政府編制年度預算和預測產業稅收入提供了重要參考依據。

2023年洛杉磯縣物業共計產生了約200億美元的產業稅（Property Tax），這些稅款將用於資助公共服務相關的開支，如公共教育，急救人員和醫療工作者，以及縣政府其他服務。

洛縣估值官潘傑夫表示，最近幾年是機具挑戰性的。分析顯示目前房地產價值正在增長，這對物業業主和倚靠房產稅來資助公共服務的地方政府來說是一個好消息。然而，房地產市場在2022年初比結束時更為強勁，房市疲軟的情況完全有可能持續到明年。

儘管與2021年相比，房地產市場已大幅降溫，但房價中位數（Median Sales Price，簡稱MSP）依然強勁，創下超過90萬美元的歷史新高。不過，6月MSP已降至約86萬5000美元。在2022年的前三個季度中，獨立屋市場持續強勁，房產轉移估值大幅增加，為洛縣總估值新增了674億美元。

第13號提案(Proposition 13)規定的通膨調整是影響「估值冊」的第二大因素。今年，加州消費者物價指數遠超2％穩定值，使得2023年洛縣總估值增加了367億美元。

此外，新完工的物業為2023年為洛縣「估值冊」新增了56億美元，而物業價值下降和估值調整導致總估值下降了約25億美元。