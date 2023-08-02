大米恐慌性搶購潮 南加華人區不受影響

好市多有兩款印度香米，但這種米不在本次印度禁止出口大米品種之列。（記者王若然／攝影）

許多海外華人 的餐飲主食仍然是大米。近日在社群軟體上，流傳恐慌性搶購大米的視頻，引來主流媒體的爭相報導，這股大米搶購潮主要是由印度 禁止出口大米令造成的。不過經探訪發現，南加州 華人區並未出現搶米潮。

網傳的恐慌性搶購大米情況，在許多州都有出現，只要在推特等社群軟體上輸入「panic buying rice」也就是恐慌性搶購大米，就可以找到很多相關視頻和照片。在其中一個約8秒長的視頻中，可以看到有民眾爬上好市多的貨架，爭先恐後的搶購大米。還有一則視頻中，有民眾一口氣在好市多購買約10包大米，裝滿整個購物車。

搶購大米的現象，也引起主流媒體爭相報導。每日郵報指出，包括德州、加州、密西根、新澤西、阿拉巴馬、俄亥俄、伊利諾等地，都有不同程度的搶米現象發生。

美國多州當前出現的恐慌性搶米，起因是印度為抑制本國的大米價格上漲，7月20日起停止出口「非印度香米」，也就是non-basmati rice。印度大米在世界大米出口中約占40%；此次暫停出口的大米，又是其最大的出口品種米，許多美國民眾擔憂未來大米短缺，或出現價格上漲，不失時機搶購大米。

本報記者日前走訪南加州華人聚集的蒙特利公園市好市多，發現貨櫃上大米比較充足，沒有顧客在搶米。這家好市多的大米有八個品種，有兩款是印度香米，即巴斯馬蒂米（basmati rice），一款產地是喜馬拉雅山地，一款來自印度。不過，印度香米不在本次印度禁止出口的大米品種之列，供貨量不受限令影響。

本次印度大米禁止出口令，對華人影響不大，特別是對加州華人來說，有本地產的米以及包括泰國、中國等地產的米可供替代。對於華人來說，加州產的米、國寶米及茉莉米等品種，更符合華人的口味。印度香米在口感上不及其他米，但勝在營養價值更高，升糖指數低，適合糖尿病人士食用。

印度香米在價格上也比較貴，因為印度香米以獨特的香味聞名，屬於長形米。這種米在陳放一段時間後再售出，其中的「筋性」減少，印度香米為了擁有獨特的香味，要存放一段時間再售出，因此價格也較貴。