安克拉治送遊民到南加？擬提供赴洛杉磯單程機票

安克拉治市長布朗森日前提出替無家可歸者支付單程機票，讓他們去溫暖的地方避寒。（取材自FOX電視台）

美聯社報導，阿拉斯加州 的安克拉治（Anchorage）市長布朗森（Dave Bronson）日前提出一項提案，替遊民 支付前往溫暖地區的單程機票，包括洛杉磯在內的城市，避免他們被迫在嚴寒的戶外過冬。此提案尚無資金支持，然在阿拉斯加州最大城市引發熱議。

去年安克拉治有八人死於嚴寒暴露，創下該市紀錄，今年早些時候，該市作為臨時避難所的大型體育場無法使用，恐加劇今冬氣溫經常將至零下城市的危機。

布朗森日前在記者會上說，「若他們想去某個有親友的城市，我們會支持。」若該計畫推進，人們可選擇搬遷至「下面那48州」（Lower 48）或阿拉斯加州其他地方，「那裡可能更溫暖，或有他們的親友。」

過去幾年受疫情影響，官員們將擁有6000個座位的沙利文競技場（Sullivan Arena）改造為大型照護中心。該場館在冬季替500多名無家可歸者提供服務，直到市府決定將其恢復到原本用途，舉辦音樂會或曲棍球比賽。

儘管一些較小規模的庇護 所也開放，但該市並無大型遊民服務設施，其他9個小型庇護所替無家可歸者提供614個床位。今冬因缺乏住所，估計將有750名遊民面臨戶外受凍局面。

布朗森上述提案，正值共和黨市長與傾向自由派的安克拉治市議會之間，因遊民危機導致雙方緊張局面之際。

2021年，布朗森提議在該市東側建造一個避難和導航中心，但市議會將其容量削減至150個床位。由於布朗森團隊未經議會批准便授予合同，施工擱置，議會將於下個月決定是否繼續進行。

安克拉治市議會主席康斯坦（Christopher Constant）並未回覆美聯社電郵，但他告訴安克拉治每日新聞，目前議會尚未與布朗森政府針對搬遷計畫資金進行討論。

布朗森說，目前機票資金尚未確定，他已任命該市遊民事務部主管強森（Alexis Johnson）制定相關計畫。他認為該計畫並不困難，「我的工作是確保他們不會死在街道上。」至25日止，一張前往洛杉磯的單程機票價格為289元，布朗森說，「這比每天100元住宿費便宜得多。」

至於此計畫是否是想「把安克拉治的問題丟給別人」，布朗森說，阿拉斯加州最大城市擁有全州40%人口，但遊民卻占65%，「我們需要全州範圍的解決方案，解決全州問題。」目前阿拉斯加州立法機構並未資助安克拉治提出的2500萬元購買和營運庇護所要求。