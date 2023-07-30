我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

加州房貸月付4332元 創新高

南加本周降溫 酷熱緩解略為涼爽

記者子為／綜合報導
7月以來的高溫酷熱天氣，將在本周有所緩解。但專家提醒仍要在高溫下保持謹慎，特別是在外出工作時，建議多喝水，警惕高溫的危險性。圖為一名工人在高溫下裝設太陽能面板。（美聯社）
7月以來的高溫酷熱天氣，將在本周有所緩解。但專家提醒仍要在高溫下保持謹慎，特別是在外出工作時，建議多喝水，警惕高溫的危險性。圖為一名工人在高溫下裝設太陽能面板。（美聯社）

南加地區幾乎整個7月都酷熱異常，更打破了多項高溫記錄。但氣象預報顯示，在7月末高溫將有一定緩解。

近兩周來，南加多地的最高氣溫飆升至三位數，但本周起，氣溫會讓人相對容易接受。

根據洛杉磯時報消息，國家氣象局（National Weather Service）Oxnard站的專家西拉德（Joe Sirard）在7月28日指出，當天是洛杉磯盆地持續高溫的轉折點。天氣預報顯示，南加山谷、山脈和沙漠地區的氣溫將開始下降，到7月31日將有顯著降溫。

加州西南部內陸地區的高溫警告會持續到7月28日晚上。不過天氣預報8月1日，最熱地區將降至80到90多度。雖然不算涼爽，但是一個可喜的變化。西拉德說，「接下來這段時間，預計氣溫將低於往年同期的正常水平，感覺會涼爽一些，因為已經熱了很多天。」

長時間高溫是由靜止的高壓脊驅動的，高壓脊向下移動使空氣變暖。一些專家指出，這是一個令人擔憂的跡象，表明地球氣候因人類行為與聖嬰現象而發生了改變。聖嬰現象（El Niño Phenomenon）是指太平洋赤道地區海洋表面溫度異常升高的自然氣候現象，具周期性，通常每隔幾年發生一次。

國家海洋局氣候專家雅各布斯（Katharine Jacobs）表示，聖嬰現象在6月到來，通常與全球氣溫升高有關，並導致了美國西南部的異常炎熱。

西拉德指出，至少從7月12日起，洛杉磯市中心的氣溫就一直高於正常水平。整個中央山谷7月大部分時間最高氣溫都在100度以上。國家氣象局專家斯佩克特（David Spector）表示，截至7月28日，佛瑞斯諾（Fresno）地區已連續16天氣溫超過三位數，這一趨勢會持續到上周末，不過，該地區預計未來幾天會出現降溫趨勢，預計到下周中氣溫會低於正常水平。

西拉德說，「我們看到持續存在的上層高壓脊正在向東移動。不過在南加，一個新的上層低壓槽預計將在本周末出現，這將有助於降溫，同時來自海洋的向岸氣流也會增加。」

西拉德表示，降溫應該會持續到周末，但目前還不清楚降溫是否能持續更長時間。根據氣象預測，8月份加州大部分地區的氣溫仍將高於平均水平。

西拉德警告說，即使氣溫明顯下降，人們仍然需要在高溫下保持謹慎，特別是在周末外出工作或娛樂時。他建議，在炎熱的天氣裡應避免曬太陽，儘可能使用空調，等到氣溫涼爽時。他建議，天氣仍然很熱，人們在高溫下需要多喝水、穿輕便淺色的衣服，要警惕高溫的危險性。

高溫 南加 洛杉磯

上一則

210高速4匝道 31日起關閉5天

下一則

加州房貸月付4332元 創新高

延伸閱讀

俄驚現「金色水龍捲」奇觀 網讚嘆：通往天堂道路

俄驚現「金色水龍捲」奇觀 網讚嘆：通往天堂道路
南加河濱邦尼野火蔓延2000多畝

南加河濱邦尼野火蔓延2000多畝
南加下周降溫 酷熱緩解略為涼爽

南加下周降溫 酷熱緩解略為涼爽
中國發布史上第2個暴雨紅色預警 北京恐破紀錄

中國發布史上第2個暴雨紅色預警 北京恐破紀錄
錢走了 加州稅收流失全美最多 佛州、德州受惠

錢走了 加州稅收流失全美最多 佛州、德州受惠
人走了 加州2060年人口估原地踏步

人走了 加州2060年人口估原地踏步

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸