南加本周降溫 酷熱緩解略為涼爽

7月以來的高溫酷熱天氣，將在本周有所緩解。但專家提醒仍要在高溫下保持謹慎，特別是在外出工作時，建議多喝水，警惕高溫的危險性。圖為一名工人在高溫下裝設太陽能面板。（美聯社）

南加 地區幾乎整個7月都酷熱異常，更打破了多項高溫 記錄。但氣象預報顯示，在7月末高溫將有一定緩解。

近兩周來，南加多地的最高氣溫飆升至三位數，但本周起，氣溫會讓人相對容易接受。

根據洛杉磯 時報消息，國家氣象局（National Weather Service）Oxnard站的專家西拉德（Joe Sirard）在7月28日指出，當天是洛杉磯盆地持續高溫的轉折點。天氣預報顯示，南加山谷、山脈和沙漠地區的氣溫將開始下降，到7月31日將有顯著降溫。

加州西南部內陸地區的高溫警告會持續到7月28日晚上。不過天氣預報8月1日，最熱地區將降至80到90多度。雖然不算涼爽，但是一個可喜的變化。西拉德說，「接下來這段時間，預計氣溫將低於往年同期的正常水平，感覺會涼爽一些，因為已經熱了很多天。」

長時間高溫是由靜止的高壓脊驅動的，高壓脊向下移動使空氣變暖。一些專家指出，這是一個令人擔憂的跡象，表明地球氣候因人類行為與聖嬰現象而發生了改變。聖嬰現象（El Niño Phenomenon）是指太平洋赤道地區海洋表面溫度異常升高的自然氣候現象，具周期性，通常每隔幾年發生一次。

國家海洋局氣候專家雅各布斯（Katharine Jacobs）表示，聖嬰現象在6月到來，通常與全球氣溫升高有關，並導致了美國西南部的異常炎熱。

西拉德指出，至少從7月12日起，洛杉磯市中心的氣溫就一直高於正常水平。整個中央山谷7月大部分時間最高氣溫都在100度以上。國家氣象局專家斯佩克特（David Spector）表示，截至7月28日，佛瑞斯諾（Fresno）地區已連續16天氣溫超過三位數，這一趨勢會持續到上周末，不過，該地區預計未來幾天會出現降溫趨勢，預計到下周中氣溫會低於正常水平。

西拉德說，「我們看到持續存在的上層高壓脊正在向東移動。不過在南加，一個新的上層低壓槽預計將在本周末出現，這將有助於降溫，同時來自海洋的向岸氣流也會增加。」

西拉德表示，降溫應該會持續到周末，但目前還不清楚降溫是否能持續更長時間。根據氣象預測，8月份加州大部分地區的氣溫仍將高於平均水平。

西拉德警告說，即使氣溫明顯下降，人們仍然需要在高溫下保持謹慎，特別是在周末外出工作或娛樂時。他建議，在炎熱的天氣裡應避免曬太陽，儘可能使用空調，等到氣溫涼爽時。他建議，天氣仍然很熱，人們在高溫下需要多喝水、穿輕便淺色的衣服，要警惕高溫的危險性。