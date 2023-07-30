學K-pop舞蹈、拍片成流行 南加社區開課

YG Dance的學生和舞團成員構成都越來越多元，不僅只面向華人。（受訪者Ricky提供）

韓流文化流行在南加 不僅體現在對K-pop商品的直接消費，也體現在逐漸興起的K-pop相關的文化娛樂活動，許多粉絲和愛好者不僅會花錢買專輯、聽演唱會，也會想學習一些K-pop相關技能，比如韓語和K-pop舞蹈。在南加華人 圈，K-pop主題的舞團和舞蹈室愈來愈多，許多課堂常會「站」無虛席。

在南加華人社區的知名舞蹈室YG Dance Studio，創立於2016年，以拉丁舞和K-pop街舞為特色，目前其K-pop舞蹈課程已有細分，主要按年齡分成啟蒙班（5歲以下）、兒童入門班和中級班（5-12歲）和成人班（13歲以上）。

指導主任Ricky Sun表示，K-pop舞蹈舞社的熱門課程，通常每節課有20人以上，在疫情過去後，上課人數曾一度達到40人。來上課的學生以兒童和年輕人為主，女生比較多。

根據Ricky的分享，YG Dance Studio教授的舞蹈通常都是新歌和流行歌，會在課前發布影片預告，學生可以報名學習自己感興趣的歌曲，通常只學習最重要的副歌部分，並非整首歌。同時，舞室也會因材施教，對於年紀特別小的學生，不會強調基本功，而重在吸引興趣，同時，對於低齡學生，老師不會選擇教學較性感的舞蹈。

舞團變多 非歌迷也熱中

新興舞蹈室Vibe Dance Studio從在2019年成立起一直設有K-pop課程，經理人Chelsy表示，舞室正在搬家升級中，未來K-pop舞蹈課程會變得更豐富，提供不同難度的課程。Chelsy指出，來學K-pop舞蹈的人中，有純粹的舞蹈愛好者也有追星族，有時學生會主動提議學習自己喜歡的明星的歌曲。

值得一提的是，根據Chelsy的觀察，有部分K-pop舞蹈愛好者可能對音樂沒那麼感興趣，但是因為跳K-pop舞蹈可以穿漂亮的演出服，還可以將舞蹈影片發布在網上，符合年輕人的生活方式。在南加學K-pop舞蹈課程的華女 Emma表示，自己雖然不算K-pop音樂的粉絲，但為了能快樂地運動，一直很享受學K-pop舞蹈。

在南加華人圈，K-pop主題的舞團和舞蹈室越來越多，圖為舞团Vsis Crew。（受訪者Chelsy提供）

儘管兩個舞社最初都是面向華人社區，學生以華人為主，但目前也逐漸有非華裔學生加入。Ricky指出，YG Dance Studio現在的學生構成很多元，所以老師也開始用英文授課，舞團內還有非裔成員，大家因K-pop舞蹈而團結在一起。Ricky和Chelsy都表示感受到K-pop舞蹈變得愈來愈有人氣，不僅體現在學生的增加和多元化，也體現在K-pop相關舞團和舞社變多。

兩個舞社都積極參加外界的活動，Vibe Dance Studio旗下的舞團Vsis Crew，平時會在各種場合進行表演和參加專業比賽；YG Dance Studio的老師們曾在KCON上做過舞蹈工作坊，也為許多明星表演當伴舞，課堂內外都在不停地舞出風采。