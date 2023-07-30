我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

加州房貸月付4332元 創新高

學K-pop舞蹈、拍片成流行 南加社區開課

記者子為／洛杉磯報導
YG Dance的學生和舞團成員構成都越來越多元，不僅只面向華人。（受訪者Ricky提供）
YG Dance的學生和舞團成員構成都越來越多元，不僅只面向華人。（受訪者Ricky提供）

韓流文化流行在南加不僅體現在對K-pop商品的直接消費，也體現在逐漸興起的K-pop相關的文化娛樂活動，許多粉絲和愛好者不僅會花錢買專輯、聽演唱會，也會想學習一些K-pop相關技能，比如韓語和K-pop舞蹈。在南加華人圈，K-pop主題的舞團和舞蹈室愈來愈多，許多課堂常會「站」無虛席。

在南加華人社區的知名舞蹈室YG Dance Studio，創立於2016年，以拉丁舞和K-pop街舞為特色，目前其K-pop舞蹈課程已有細分，主要按年齡分成啟蒙班（5歲以下）、兒童入門班和中級班（5-12歲）和成人班（13歲以上）。

指導主任Ricky Sun表示，K-pop舞蹈舞社的熱門課程，通常每節課有20人以上，在疫情過去後，上課人數曾一度達到40人。來上課的學生以兒童和年輕人為主，女生比較多。

根據Ricky的分享，YG Dance Studio教授的舞蹈通常都是新歌和流行歌，會在課前發布影片預告，學生可以報名學習自己感興趣的歌曲，通常只學習最重要的副歌部分，並非整首歌。同時，舞室也會因材施教，對於年紀特別小的學生，不會強調基本功，而重在吸引興趣，同時，對於低齡學生，老師不會選擇教學較性感的舞蹈。

舞團變多 非歌迷也熱中

新興舞蹈室Vibe Dance Studio從在2019年成立起一直設有K-pop課程，經理人Chelsy表示，舞室正在搬家升級中，未來K-pop舞蹈課程會變得更豐富，提供不同難度的課程。Chelsy指出，來學K-pop舞蹈的人中，有純粹的舞蹈愛好者也有追星族，有時學生會主動提議學習自己喜歡的明星的歌曲。

值得一提的是，根據Chelsy的觀察，有部分K-pop舞蹈愛好者可能對音樂沒那麼感興趣，但是因為跳K-pop舞蹈可以穿漂亮的演出服，還可以將舞蹈影片發布在網上，符合年輕人的生活方式。在南加學K-pop舞蹈課程的華女Emma表示，自己雖然不算K-pop音樂的粉絲，但為了能快樂地運動，一直很享受學K-pop舞蹈。

在南加華人圈，K-pop主題的舞團和舞蹈室越來越多，圖為舞团Vsis Crew。...
在南加華人圈，K-pop主題的舞團和舞蹈室越來越多，圖為舞团Vsis Crew。（受訪者Chelsy提供）

儘管兩個舞社最初都是面向華人社區，學生以華人為主，但目前也逐漸有非華裔學生加入。Ricky指出，YG Dance Studio現在的學生構成很多元，所以老師也開始用英文授課，舞團內還有非裔成員，大家因K-pop舞蹈而團結在一起。Ricky和Chelsy都表示感受到K-pop舞蹈變得愈來愈有人氣，不僅體現在學生的增加和多元化，也體現在K-pop相關舞團和舞社變多。

兩個舞社都積極參加外界的活動，Vibe Dance Studio旗下的舞團Vsis Crew，平時會在各種場合進行表演和參加專業比賽；YG Dance Studio的老師們曾在KCON上做過舞蹈工作坊，也為許多明星表演當伴舞，課堂內外都在不停地舞出風采。

南加 華人 華女

上一則

K-pop華人粉絲追星 跟著巡迴跑、往返南韓樂此不疲

下一則

7旬華婦洛城華埠「蝸居」 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

延伸閱讀

洛市防暴宣傳夜 志工場外遭槍殺

洛市防暴宣傳夜 志工場外遭槍殺
紐約客談／讓亞裔成為獨立的政治力量

紐約客談／讓亞裔成為獨立的政治力量
61分局警民會議 前局長獲頒「卓越領袖獎」

61分局警民會議 前局長獲頒「卓越領袖獎」
茂比利街70號 線下設計研討會

茂比利街70號 線下設計研討會
小鮑老師（一二）

小鮑老師（一二）
尋根台灣文化 FASCA普林斯頓分會結訓 41學生秀成果

尋根台灣文化 FASCA普林斯頓分會結訓 41學生秀成果

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸