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K-pop席捲南加華人圈 年輕人瘋演唱會、專賣店、舞蹈課

記者子為／洛杉磯報導
看韓流偶像演唱會的一大特色便是攜帶應援棒，通常每個組合都有自己專屬的粉絲名、應援棒和應援色。（受訪者提供）
看韓流偶像演唱會的一大特色便是攜帶應援棒，通常每個組合都有自己專屬的粉絲名、應援棒和應援色。（受訪者提供）

南韓流行音樂（K-pop）的熱度正席捲全球，其影響力在多元文化的南加尤其明顯：愈加熱鬧的韓國城、應接不暇的演唱會、座無虛席的K-pop舞蹈課程、熱情應援的南加華人粉絲圈等。

K-pop泛指起源於南韓的流行音樂，橫跨搖滾、嘻哈、電子等音樂流派，其中盛行的偶像（idol）文化是一大特色，韓流偶像們一般能歌善舞還有高顏值，再經過公司的精心包裝，吸引不少粉絲的喜愛和追捧。

K-pop市值高達54億美元

早年K-pop僅在亞洲流行，但自從「防彈少年團」（BTS）成功闖入美國市場，K-pop開始在全世界蓬勃發展。根據彭博社6月1日的報導，與K-pop相關的股票不斷上漲，總市值高達54億美元。

其中，四大韓流經紀公司──Hybe（代表藝人防彈少年團）、SM（代表藝人EXO）、YG（代表藝人BLACKPINK）、JYP（代表藝人TWICE）今年的股價皆有不小漲幅。

南加地區販賣K-pop相關商品的店也愈來愈多，除了韓國城，在小東京（Little Tokyo）、普安那公園市（Buena Park）、格蘭岱（Glendale）等地皆有K-pop商品專賣店，在Target、Walmart等主流商場開始能看見韓流音樂專輯的身影。

K-pop明星周邊商機龐大

位於韓國城Galleria商場裡的Choice Music唱片行，在2000年初剛開始營業時賣的都是歐美專輯，但到2016年，已經轉型成專賣K-pop專輯的唱片行，Choice Music還在近年決定把音樂專輯和明星周邊分開販售。

南加地區販賣K-pop相關商品的店也越來越多，且種類十分豐富。（受訪者提供）
南加地區販賣K-pop相關商品的店也越來越多，且種類十分豐富。（受訪者提供）

華人留學生Jessica是Choice Music的常客，她表示K-pop專輯通常有很多版本，比如不同主題、團體封面、單人封面等，有時一張專輯能有十多個不同版本。Jessica指出，有的人買專輯是為了收藏，有的人是為了增加自己喜歡的偶像的銷量，有的人是為了收集包含在專輯裡的偶像個人自拍照，她自己最瘋狂的時候曾一次性買了30多本同樣的專輯，只為貢獻一點銷量。

洛杉磯不僅擁有豐富的K-pop商店，也是韓流藝人舉辦世界巡迴演唱會的重要一站，一大原因是南加地區充足的K-pop粉絲量。

今年6月到8月，約有10組不同的韓流藝人在洛杉磯地區舉辦演唱會，其中既有BLACKPINK、TWICE這樣的知名面孔，也不乏許多新興團體，希望通過巡演吸引更多美國粉絲。這些演唱會大多場次爆滿，非一線女團MAMAMOO在洛杉磯的票都售罄，而人氣團體靠近舞台的票動輒上千元，價格不輸許多歐美歌星。看韓流偶像演唱會的一大特色便是攜帶應援棒，通常每個組合都有自己專屬的粉絲名、應援棒和應援色，以創建屬於偶像和粉絲的獨特天地。

韓流音樂節票難求

除了由藝人自行舉辦的演唱會，近年來在南加還能體驗K-pop主題的音樂節、會展，比如KCON、Kamp等，防彈少年團主題的藝術展在今年登陸LA。

KCON 是世界上規模最大的韓國文化和音樂慶典，於2012年在洛杉磯推出，從2015年起又擴展到紐約、日本、泰國、墨西哥等地，覆蓋12個地區，2023年的KCON將於8月18日到20日在洛杉磯的Crypto場館舉辦，今年的KCON邀請了當下具人氣的22組韓流藝人，除了演唱會，部分藝人還將舉辦見面會，給粉絲提供能與偶像親密互動的機會。除了圍繞韓流藝人展開的活動，KCON將邀請各路和韓流文化相關的藝術家、表演者、業者齊聚一堂，為觀眾帶來K-pop舞蹈、美妝、美食等精彩環節。

在南加讀書的小賴參加過2022年的KCON，和喜愛的女團ITZY近距離見面，至今...
在南加讀書的小賴參加過2022年的KCON，和喜愛的女團ITZY近距離見面，至今仍意猶未盡。（受訪者提供）

在南加某高校讀書的小賴參加過2022年的KCON，和自己喜愛的女團ITZY近距離見面，至今仍意猶未盡。在洛杉磯工作的華女小胡表示，自己有兩個朋友都要從外州專程飛到LA參加今年的KCON，三人一起在6月23日開票當天搶票，但因為太過搶手都沒有搶到理想的位置。

小胡很期待參加新出道男團ZB1的見面握手會，本以為新團相對好搶，但沒想到也很快售罄，這讓她不禁感慨「在LA追K-pop真的很卷（卷指競爭激烈）」。

前輩開路 韓流吹全球

南韓流行音樂興起於1990年代，2000年代起始隨韓流一起風靡亞洲和世界，並與日本流行音樂並列為在亞洲具有指標性的流行音樂類別。從2005年起，部分團體就開始走出南韓，風靡全球。

2005~2010年代表團體：Super Junior、BIGBANG、少女時代、Wonder Girls。

2012~2023年代表團體：BTS、BLACKPINK。

南加 洛杉磯 南韓

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