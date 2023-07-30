K-pop華人粉絲追星 跟著巡迴跑、往返南韓樂此不疲

男粉小賴去了女團ITZY在洛杉磯KCON的見面會，並拍下互動照片。（受訪者提供）

K-pop文化一大特別之處是其自成體系的粉絲文化，粉絲除了聽歌、買專輯、看演唱會，還有多種追星方式。K-pop粉絲以年輕人居多，在K-pop資源豐富的南加 ，許多留學生和工作族在盡情享受追星的便利，但每個人都有著相似又不同的追星歷程，他們有的愛收集周邊、有的美國巡演全勤、還有人經常往返洛杉磯 和南韓 。豐富多彩的追星經歷，成為他們生活的一部分。

23歲的小文是「防彈少年團」（BTS）的鐵粉，從2015年開始喜歡，那時她還是中學生，就下定決心努力賺錢去看演唱會、買周邊。明星周邊（在美國稱merchandise）即由公司官方出品和明星相關的各種商品，有衣服、文具、裝飾品等。

小文酷愛收集防彈少年團官方的周邊商品，至今已花數千元，都是自己打工賺的錢。（受訪者提供）

小文指出，她在周邊上可能已花費數千元，基本都是打工賺來的錢，她因為喜歡收集，有些周邊還是限量或限定季節的，未必想買就能買到。小文最喜歡的周邊是藝術家收藏（artist collection），也就是防彈少年團成員設計的系列，比如睡衣、盆栽等，但可惜她都沒搶到。

不滿追星族被污名 她們更上進

26歲的小年在外人看來可能是一位瘋狂追星族，她喜歡的K-pop藝人在南加的演唱會一場都沒放過，在洛杉磯讀書期間，小年每逢假日都會飛到南韓看演出或參加見面會。

小年目前在南韓的研究所進修，不過並非為追星。她說「我確實因為K-pop開始瞭解南韓產業和文化，但最後選擇在這裡讀書和發展，是因為覺得這裡適合她發展的機會更多」。小年表示不喜歡許多媒體對「追星女孩」的污名化，她在追星過程中，從來沒有耽誤學業，還增加許多新技能，比如韓語、拍照、編輯照片和影片等。因為知道追星花錢，這也讓她鞭策自己努力賺錢，養活愛好。

思思覺得追星是一種學習，在這個過程裡，她學會了做手工還開始在網路上寫同人文。

和小年一樣，22歲的思思也覺得追星是一種學習，在這個過程裡，思思學會做手工還開始在網路上寫同人文，收穫許多讀者。思思指出，以前她還會在社媒上追星，比如參與微博超話（一個粉絲能交流的平台）。她補充，在網上的粉絲群裡能交到特別投緣的朋友，但也可能遭受無端的謾罵，有時同一個團的粉絲間會因為偏好不同而開始大戰。

南加追星資源豐富 東岸粉絲羨慕

隨著年歲漸長，思思已經不太在網上追星，只會參加能見到明星本人的線下活動，她說「在南加追韓星還是很方便，幾乎所有K-pop藝人只要來美國，都會來洛杉磯，她有在美國東部讀書的朋友感到很羨慕。」

25歲的小琪也覺得在南加追K-pop是一件相對幸福的事，她指出，這邊不僅演唱會多，還有很多賣專輯和周邊的商店，以及豐富的粉絲活動。小琪覺得，很多南韓娛樂公司很注重在洛杉磯進行宣傳，不少在LA的時尚品牌活動也會邀請K-pop藝人參加。

小琪參與了自己喜歡的男團NCT Dream在美國的所有演唱會，一共七場。（受訪者提供）

小琪4月參與了她喜歡的男團NCT Dream在美國的演唱會，在不同城市的七場演出，她全部參與。小琪表示，其實演唱會的內容差不多都一樣，追到三、四場時也開始疲憊。但最近因為NCT Dream出了一首新歌，她在聽後瞬間覺得「又有力量愛下去了」。

22歲的小賴是K-pop粉絲群體中一名稀缺的男性粉絲，受家人影響，他很小就開始瞭解韓娛明星，會買一些專輯，偶爾看看演出。去年夏天，他從洛杉磯飛到南韓見到女團ITZY並與她們互動，然後一發不可收拾。他去了ITZY在KCON的見面會，以及美國的六場演唱會，其中有五場他的位置都在第一排。

作為一名男性粉絲，他偶爾能感受到特殊性，比如在網上和粉絲朋友交流時，對方經常會直呼「姐妹」。比起中國，小賴感覺在美國追K-pop的男性粉絲會多一點，他在南加幾次看演唱會時認識一些朋友，平時大家也會約著一起玩。