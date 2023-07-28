代購寄中國包裹少九成 快遞業另尋出路

圓通快遞業者Jeffrey Li（左）嘆前景愈來愈嚴峻。（記者啟鉻／攝影）

華人 快遞公司圓通速遞業者Jeffrey Li從事快遞業已有數年，也一直關注華人在快遞行業的發展。他認為，行業前景愈來愈嚴峻，考慮到部分華人快遞業者靠打「擦邊球」維持生存，一旦中國海關檢查趨嚴，他們就會受嚴重影響。目前尚在經營的華人業者，正試圖通過提供其他服務維持生存。

Jeffrey Li表示，中美關係的大環境看，從美國寄往中國的郵件數量會減少。因為中國海關對美國來到郵件檢查將更加嚴格，無論是項目收費還是郵件內的物品，限制都比中美關係正常時嚴格許多。比如電子工具或有存儲功能的電子產品，中國政府擔心這些物品進入社會，可能會產生政治影響，因此中國海關採取一刀切政策不允許收貨。這些規定導致在美國的華人快遞業業績下滑。

Jeffrey li說，中國部分民眾對美國名牌包、服裝、化妝品、保健品、食品等有很大需求，因此代購業興盛。華人快遞很大一部分的業務，來自代購業者。但隨著中國經濟不景氣，消費能力下降，加上在中國也能買到部分產品，因此需求減少。而且中國海關對高價值商品的檢查尤其嚴格，收取的費用也在增加，讓代購的利潤 受很大影響，客觀上影響代購行業的發展。諸多因素綜合影響下，現在通過代購往中國寄送的包裹數量減少近九成，大大影響華人快遞公司業績。目前在美華人往中國寄快遞，以寄給朋友、家人的生活用品為主，包括保健品、服裝及鞋子等，很大程度回歸到華人快遞業最初的狀態。

由於華人快遞公司的業績下降，部分公司陸續關門。Jeffrey li認為，目前國內消費者購買來自美國的產品意願下降，可能與政府引導、受民族主義影響有關。不少中國消費者寧可用中國產品，也不接受從美國來到商品。即使中國產品的質量或其它方面可能存在問題，也是如此。