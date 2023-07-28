我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

代購寄中國包裹少九成 快遞業另尋出路

記者啟鉻／洛杉磯報導
圓通快遞業者Jeffrey Li（左）嘆前景愈來愈嚴峻。（記者啟鉻／攝影）
圓通快遞業者Jeffrey Li（左）嘆前景愈來愈嚴峻。（記者啟鉻／攝影）

華人快遞公司圓通速遞業者Jeffrey Li從事快遞業已有數年，也一直關注華人在快遞行業的發展。他認為，行業前景愈來愈嚴峻，考慮到部分華人快遞業者靠打「擦邊球」維持生存，一旦中國海關檢查趨嚴，他們就會受嚴重影響。目前尚在經營的華人業者，正試圖通過提供其他服務維持生存。

Jeffrey Li表示，中美關係的大環境看，從美國寄往中國的郵件數量會減少。因為中國海關對美國來到郵件檢查將更加嚴格，無論是項目收費還是郵件內的物品，限制都比中美關係正常時嚴格許多。比如電子工具或有存儲功能的電子產品，中國政府擔心這些物品進入社會，可能會產生政治影響，因此中國海關採取一刀切政策不允許收貨。這些規定導致在美國的華人快遞業業績下滑。

Jeffrey li說，中國部分民眾對美國名牌包、服裝、化妝品、保健品、食品等有很大需求，因此代購業興盛。華人快遞很大一部分的業務，來自代購業者。但隨著中國經濟不景氣，消費能力下降，加上在中國也能買到部分產品，因此需求減少。而且中國海關對高價值商品的檢查尤其嚴格，收取的費用也在增加，讓代購的利潤受很大影響，客觀上影響代購行業的發展。諸多因素綜合影響下，現在通過代購往中國寄送的包裹數量減少近九成，大大影響華人快遞公司業績。目前在美華人往中國寄快遞，以寄給朋友、家人的生活用品為主，包括保健品、服裝及鞋子等，很大程度回歸到華人快遞業最初的狀態。

由於華人快遞公司的業績下降，部分公司陸續關門。Jeffrey li認為，目前國內消費者購買來自美國的產品意願下降，可能與政府引導、受民族主義影響有關。不少中國消費者寧可用中國產品，也不接受從美國來到商品。即使中國產品的質量或其它方面可能存在問題，也是如此。

Jeffrey li強調，雖然華人快遞業的服務質量存在不足，但不是該行業走入衰落甚至關門歇業的主要原因。中國海關查扣、處罰嚴格才是關鍵，有的華人業者倘若某批次的郵件被中國海關查出問題，業者很可能因為交不罰款，或擔憂承擔刑事責任，選擇跑路。面對當前的困境，Jeffrey li認為，許多華人快遞公司也在尋找出路，比如調整收費、經營項目多元化及拓展服務渠道等。

華人圓通快遞增加更多服務內容求生存。（記者啟鉻／攝影）
華人圓通快遞增加更多服務內容求生存。（記者啟鉻／攝影）

華人 利潤

上一則

加州新冠再襲 三大指標同升

下一則

中國查扣嚴 華人快遞業疫後關門多

延伸閱讀

半數美國人認北京最大威脅 跨國調查多打出負面分數

半數美國人認北京最大威脅 跨國調查多打出負面分數
梅洛尼首訪美 白宮警告與中國達成協議很危險

梅洛尼首訪美 白宮警告與中國達成協議很危險
美助巴紐強化軍防 欲拉攏太平洋島國？ 巴紐：輪不到我們

美助巴紐強化軍防 欲拉攏太平洋島國？ 巴紐：輪不到我們
美擬要求企業通報對華科技投資 中國外交部：堅決反對

美擬要求企業通報對華科技投資 中國外交部：堅決反對
他用紙筆當面調包5克拉鑽石…幸好快遞站前緊急攔截

他用紙筆當面調包5克拉鑽石…幸好快遞站前緊急攔截
美國求職大不同

美國求職大不同

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）

最富裕10縣 9個在北加州

2023-07-21 02:18
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康