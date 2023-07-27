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日18世紀古宅搬家來美 漢庭頓圖書館原樣呈現10月開放

記者趙健、張宏／聖瑪利諾市報導
「Shōya House」建於1700年前後的日本，鄉村宅邸建築面積約3000平方呎。（取材自漢庭頓圖書館）
「Shōya House」建於1700年前後的日本，鄉村宅邸建築面積約3000平方呎。（取材自漢庭頓圖書館）

日本一座320年前的老宅「搬家」到洛杉磯漢庭頓圖書館（Huntington Library）。

由漢庭頓圖書館搭建修復的18世紀日本鄉村文化遺產「Shōya House」將於今年10月21日對外開放，該棟建於1700年、占地3000呎的鄉村住宅，已從日本丸龜（Marugame）市鄉村搬遷到南加，為訪客提供一邊漫步一邊了解18世紀的日本鄉村生活。

「Shōya House」富含日本鄉村宅邸建築文化。（取材自漢庭頓圖書館）
「Shōya House」富含日本鄉村宅邸建築文化。（取材自漢庭頓圖書館）

這座日本鄉村宅邸建築面積約3000平方呎，曾位於日本丸龜（Marugame）市附近的一座村莊。洛杉磯居民Yohko和Akira Yokoi於2016年，將這座數百歲的家族宅邸交給漢庭頓圖書館。這座歷史悠久的房屋是Yokoi家族歷代的住所，Yokoi家族曾是當地一個小型農業社區的「莊屋」（shōya）。 

「莊屋」是指鄉村中的領主或地方行政官員，他們在農村社區中負責管理事務和居民的生活，職責包括儲存村里的稻米產量、收稅、維護人口普查紀錄，以及解決爭端和執行法律。 「莊屋」還通過保存種子和組織種植和收割來確保土地保持生產力。 「Shōya House」在當時作為當地的市政廳和村莊廣場。

自2019年起，來自日本的工匠一直與當地建築師、工程師和建築工人一起組裝結構並重新創造傳統的木材和石雕特徵，以及屋頂瓦片和灰泥工作，優先考慮日本木工的傳統，手工藝和對材料的敏感性。重建後的古宅占地2英畝，除原有建築外，還包括新建的門樓和庭院，以及一個帶池塘、灌溉渠、農田和其他與建築非常相似的景觀元素的小花園。參觀者將能夠穿過房子的一部分，了解居民如何在這座擁有320 歷史的建築中經過精心設計和精心製作的日常生活。

「Shōya House」周圍的景觀仿照前工業時期（1700-1760年）的日本農村。遊客在抵達主屋之前，會穿過一片小果園，種植了柿子、柑橘和桑樹，以及一個正式的門房，門房的屋頂使用黑色黏土瓦，外牆飾以石膏格柵設計。原本「Shōya House」被堅固的牆包圍，晚上門戶緊閉，以保障居民的隱私，防止可能的襲擊。大多數村民居住在門戶之外，會透過門房進出，進行社區聚會或與Shōya進行商業交易。門房的守衛住在這結構中的一個房間裡，而僕人和馬匹住在其他空間。20世紀70年代的一場颱風摧毀了大部分原始門房，於是漢庭頓圖書館重新建造這座建築。新開放的古宅中會有工作人員和導遊辦公空間，以及公共洗手間。

「Shōya House」室內一景。（取材自漢庭頓圖書館）
「Shōya House」室內一景。（取材自漢庭頓圖書館）

漢庭頓花園文化策展人兼項目總Robert Hori表示，「Shōya House」是一座使用天然材料建造的日本房屋，其中有農業相關的設計巧思，展示了江戶時代自給自足的工作模式。遊客將看到這個18世紀的日本村莊如何保持人類與周圍景觀之間的共生關係。

新開放的「Shōya House」位於漢庭頓圖書館歷史悠久的日本花園北端。雖然日本花園在過去100年來一直以其標誌性的日式房屋為特色，但「Shōya House」帶來了新的結構和日式元素，可以為遊客提供完全身臨其境的體驗。 

「Shōya House」的開放時間為中午12點至下午4點。

「Shōya House」室內清雅具傳統日本風格。（取材自漢庭頓圖書館）
「Shōya House」室內清雅具傳統日本風格。（取材自漢庭頓圖書館）

日本 漢庭頓圖書館 洛杉磯

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