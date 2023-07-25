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共有屋度假權電信詐騙案 洛杉磯數百長者上當

記者趙健／洛杉磯市報導
兩名男子涉嫌對「共有度假權」的現任或前任長者屋主詐騙，導致至少370人受害，損失總金額超過450萬美元。（取材自pexels.com）
兩名男子涉嫌對「共有度假權」的現任或前任長者屋主詐騙，導致至少370人受害，損失總金額超過450萬美元。（取材自pexels.com）

聯邦調查局（FBI）洛杉磯分局日前宣布，對日前被捕的兩名涉嫌針對長者進行電話詐騙的男子進行指控，他們合謀對「共有度假權」（Timeshare）的現任或前任長者屋主進行詐騙，導致至少370名長者受害，損失總金額超過450萬美元。

「共有度假權」是一種房屋產權共有模式，允許多人共同購買和使用某處度假房產。然而，出售或解除「共有度假權」協議是一項非常複雜的任務，常被不法分子利用而欺詐謀利。

據聯邦調查局洛杉磯分局消息，44歲的洛杉磯西部居民法羅爾（Michael Farole）和42歲的堪薩斯州海斯市（Hays）的居民朗（Christopher Lang），利用誤導性和高壓銷售策略，對擁有「共有度假權」的現任或前任屋主進行電話營銷詐騙，承諾協助他們出售或出租「共有度假權」。在受害者支付了初始費用之後，法羅爾和朗會繼續通過電話、短信和電子郵件與受害者聯繫，試圖獲取額外費用。

調查發現，這起電話詐騙案導致至少有370名長者受害，損失總金額高達450萬美元以上。受害的長者通常使用他們的社會保障收入、投資和退休帳戶以及儲蓄款，定期向嫌犯指定的詐騙公司支付服務費用。而每位受害者常在短短幾年之間就被騙走數十萬美元。

證據表明，兩名嫌疑人利用詐騙所得支付個人開支和奢侈品，並沒有向長者屋主提供所承諾的服務。法羅爾已在初次出庭時被下令羈押；朗將於下周受審。

詐騙 洛杉磯 投資

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