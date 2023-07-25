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加州受害者冠全美 損失逾6億元 人均被騙3萬5

記者趙健／洛杉磯市報導
2022年不同年齡段的詐騙案受害人數及損失金額 數據來源／FBI 製表／記者趙健
2022年不同年齡段的詐騙案受害人數及損失金額 數據來源／FBI 製表／記者趙健

如今，針對年長者的財務詐騙層出不窮，數百萬長者深受其害。據美國聯邦調查局（FBI）統計，2022年加州的長者受騙人數位居全國之首，共有1萬1517位長者遭不法分子詐騙，造成損失約6億2451萬美元。

「長者詐騙」（Elder Fraud）是一種專門針對60歲以上老年人的金錢資產、儲蓄、收入或個人身分信息的濫用或竊取行為，詐騙者常常會假冒成一個值得信任的人（例如政府官員）開始接觸目標人群，並在贏得長者的信任後，利用年長者對陪伴、愛和財務安全的渴望行騙。

根據聯邦調查局發布的「長者詐騙報告」，2022年間，60歲以上的成年人向網路犯罪投訴中心上報了共計8萬8262起投訴案件，損失總額達到31億美元，與2021年相比上升了84％。報告還指出，在這類案件中，每位受害者的平均損失超過3萬5000美元，其中超過5000名受害者損失大於10萬美元。在加州，共有1萬1517位已知長者被騙，也是全國受騙長者人數最多的一個州。

報告顯示，在所有的「長者詐騙」案中，與投資相關的詐騙案件造成的損失最多，高達9億9000美元。其餘較為常見的騙術類型依次為科技相關的詐騙、商業電子郵件詐騙、戀愛關係類騙局、冒充政府官員、地產、個人信息、彩票／抽獎／遺產、信用卡／支票等。

此外，在2022年，聯邦調查局網路犯罪投訴中心共接到與加密貨幣有關的長者投訴近1萬宗；比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）、萊特幣（Litecoin）或瑞波幣（XRP），都是詐騙者常用的「誘餌」。 2022年間，這類案件的受害者損失金額超過10億美元，加密貨幣已成為各類詐騙的首選支付方式。

詐騙 加州 貨幣

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