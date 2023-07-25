長者詐騙歹徒猖狂 連FBI/CIA前局長都敢惹
論「長者詐騙」之盛，就連前美國聯邦調查局（FBI）和中央情報局（CIA）局長威廉韋伯斯特（William Webster）也曾經遭遇此類騙局。聯邦調查局洛杉磯分局提醒，警惕來自陌生號碼涉及資金交易的訊息，並即時上報相關部門。
據聯邦調查局消息，幾年前，一位自稱兆彩( Mega Millions )負責人的男子致電韋伯斯特，恭喜他幸運地獲得7200萬元的獎金和一輛賓士車。對方稱，已對韋伯斯特做過背景調查，知道他曾擔任法官、律師，並在美國海軍服過役。此後，這名「負責人」不斷給韋伯斯特和他的妻子打電話，使用的是針對老年人常用的「套路」，即承諾提供經濟利益，但需預付款才能進行下一步。
而當「負責人」沒有如願收穫預付款時，便開始對韋伯斯特夫婦進行威脅。「負責人」稱，如果他得不到想要的東西，就會殺死韋伯斯特夫婦，並燒毀他們的房子。「你住在一個比較偏遠的地方……你一回到家，我就會朝你的頭開槍。」
韋伯斯特夫婦面對威脅選擇聯繫聯邦調查局，並協助警方將犯罪分子抓獲。
面對如今防不勝防的「長者詐騙」手段，聯邦調查局洛杉磯分局列出常見的詐騙手法，提醒年長人群保持警惕：
1.投資詐騙：預付費詐騙、龐氏騙局、傳銷和市場操縱等；
2.商業郵件篡改或郵件帳戶篡改：詐騙分子通過電腦入侵受害者郵件帳戶，進行資金轉移；
3.利用信任或「浪漫關係」行騙：讓受害人相信自己處於一段感情關係中，利用受害者的信任騙取錢財或個人財務信息，或者協助詐騙者洗錢；
4.冒充技術服務人員：利用欺騙或恐嚇手段迫使年長者支付技術服務費用，以修復不存在的技術故障；誘導年長者訂閱詐騙軟件；
5.冒充政府官員或官方機構：以官方身分要求受害者付款，並對受害者進行身體或財務上的威脅。
如有受害民眾或認識潛在受害者的民眾，可致電1-800-CALL-FBI 與聯邦調查局連續，或通過「網絡犯罪投訴中心」提交線索，網址為www.ic3.gov。
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