巴沙迪那市將買歷史古宅轉售

巴沙迪那將買下由加州交通廳所擁有710公路旁的房產，再轉售私人買家。（巴沙迪那市府網頁）

巴沙迪那星報報導，60年來首次，巴沙迪那（Pasadena）市將買下加州 交通廳（Caltrans）所擁有，位於710號高速公路延伸路段上大片空置屋，再由地產經紀轉售給私人買家與家庭居住。空置屋中， 有許多被列為歷史建築。

巴沙迪那市住房主管黃比爾（Bill Huang，譯音）19日表示，自20世紀60年代中葉以來，加州交通廳在巴沙迪那市擁有約100處房產，這些房產位於710號高速公路溝渠兩側、聖約翰路（St. John Avenue）、巴沙迪那大道（Pasadena Avenue）、州街（State Street）和沿線小街。他說，他們將在夏末前前往市議會，選擇負責轉售的經紀人。

加州交通廳於60年代在艾爾賽雷諾（El Sereno）、南巴沙迪那和巴沙迪那陸續買下約450套房屋，主要為修建710號高速公路約6.3哩的延伸路段。但公延伸案最後被加州交通廳否決。

至於加州交通廳在這些地區擁有的房產，有些由租戶承租，但租客 死亡或被驅逐時，加州交通廳不會將其出租給新住戶。據報導，2019年約有163個住宅空置，大部分是獨立屋。

黃比爾說，許多空置的房屋被界定為歷史建築，這意味著買家翻修時，需遵守該市歷史建築條例規定的契約和地役權。一些老住宅專家表示，其中幾棟房屋，是採用工匠和中世紀現代風格建造的宏偉住宅。

據悉，目前有部分房屋狀況不佳。幾十年來一直代表加州交通廳租用這些房產的律師薩頓（Christopher Sutton）以位於南巴沙迪那路上一棟房屋為例說，該屋房客2005年離開後，屋況每況愈下。沿線一些租戶表示，翻修費用高達30萬元。