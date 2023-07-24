我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

巴沙迪那市將買歷史古宅轉售

編譯陳盈霖／綜合外電報導
巴沙迪那將買下由加州交通廳所擁有710公路旁的房產，再轉售私人買家。（巴沙迪那市府網頁）
巴沙迪那將買下由加州交通廳所擁有710公路旁的房產，再轉售私人買家。（巴沙迪那市府網頁）

巴沙迪那星報報導，60年來首次，巴沙迪那（Pasadena）市將買下加州交通廳（Caltrans）所擁有，位於710號高速公路延伸路段上大片空置屋，再由地產經紀轉售給私人買家與家庭居住。空置屋中， 有許多被列為歷史建築。

巴沙迪那市住房主管黃比爾（Bill Huang，譯音）19日表示，自20世紀60年代中葉以來，加州交通廳在巴沙迪那市擁有約100處房產，這些房產位於710號高速公路溝渠兩側、聖約翰路（St. John Avenue）、巴沙迪那大道（Pasadena Avenue）、州街（State Street）和沿線小街。他說，他們將在夏末前前往市議會，選擇負責轉售的經紀人。

加州交通廳於60年代在艾爾賽雷諾（El Sereno）、南巴沙迪那和巴沙迪那陸續買下約450套房屋，主要為修建710號高速公路約6.3哩的延伸路段。但公延伸案最後被加州交通廳否決。

至於加州交通廳在這些地區擁有的房產，有些由租戶承租，但租客死亡或被驅逐時，加州交通廳不會將其出租給新住戶。據報導，2019年約有163個住宅空置，大部分是獨立屋。

黃比爾說，許多空置的房屋被界定為歷史建築，這意味著買家翻修時，需遵守該市歷史建築條例規定的契約和地役權。一些老住宅專家表示，其中幾棟房屋，是採用工匠和中世紀現代風格建造的宏偉住宅。

據悉，目前有部分房屋狀況不佳。幾十年來一直代表加州交通廳租用這些房產的律師薩頓（Christopher Sutton）以位於南巴沙迪那路上一棟房屋為例說，該屋房客2005年離開後，屋況每況愈下。沿線一些租戶表示，翻修費用高達30萬元。

加州 租客

上一則

加州公共雇員健康保險保費 明年平均漲近11%

下一則

管線、白蟻…投資老屋 宜諮詢專業人士

延伸閱讀

調查：加州亞裔生最愛聖地牙哥加大 柏克萊、爾灣分居二、三

調查：加州亞裔生最愛聖地牙哥加大 柏克萊、爾灣分居二、三
搬離加州 鳳凰城成熱門地

搬離加州 鳳凰城成熱門地
NBA／太陽1號位幾乎清空 傳比爾新賽季將擔任控衛

NBA／太陽1號位幾乎清空 傳比爾新賽季將擔任控衛
NBA／比爾披太陽「3號」戰袍 神奇巧合完美傳承

NBA／比爾披太陽「3號」戰袍 神奇巧合完美傳承
NBA／比爾確定披太陽「3號」戰袍 神奇巧合完美傳承

NBA／比爾確定披太陽「3號」戰袍 神奇巧合完美傳承
NBA／杜蘭特招募比爾引罵 網友怒嗆：組團跟回文一樣快

NBA／杜蘭特招募比爾引罵 網友怒嗆：組團跟回文一樣快

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）

最富裕10縣 9個在北加州

2023-07-21 02:18
全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）

缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜

2023-07-17 13:55
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因
川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了