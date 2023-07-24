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管線、白蟻…投資老屋 宜諮詢專業人士

記者啟鉻／洛杉磯報導
周克蕙日前投資骨董物，圖為房屋內部。（周克蕙提供）
周克蕙日前投資骨董物，圖為房屋內部。（周克蕙提供）

購買百年骨董屋是一項安全有保障的投資嗎？部分華人地產專家表示，投資前還是需要諮詢專業人士，充分考察後再做決定，因為並非每一項地產投資都會有很好收益。也有資深保險經紀認為，如果屋主要做整修和更換管線，但需要有相關檢查認證，保險公司審核後才會決定。

資深房地產經紀袁立功表示，一般來說，能保留百餘年的老房子，從使用建築材料看都比較很堅固，所以才能延續這麼多年。關鍵還要看房子的內部管線狀況如何，比如上下管路，電纜線。如果已經殘破，出現漏水漏電，就要及時更換。若檢查後沒有問題，還能繼續使用，即使老房子也沒有太大問題。還有建築內是否有白蟻，如果存在就要請殺蟲公司滅蟲。如果一切正常，投資老房子還是有很好回報的。

周克蕙日前投資骨董物，圖為房屋內部。（周克蕙提供）
周克蕙日前投資骨董物，圖為房屋內部。（周克蕙提供）

他說，如果是政府登記的歷史屋，或者是地標屋，就需要詳細了解政府規定。在整修時，哪些可以改動，哪些必須保持歷史屋原來樣子，避免觸法。

資深地產專家蕭蘭說，說到歷史屋，除了南加一些建市較久的城市有保留外，66號公路沿途也有一些歷史地標屋。由於有很好歷史保留價值，所以往往有人喜歡投資購買。有的購買用於出租或運營民宿，但經營範圍也需要遵守相關規定，而且事先了解是否有投資價值及可行性等。需要提醒的是，投資前還是需要諮詢專業人士，做好充分調查後，再做選擇。

周克蕙日前投資骨董物，圖為房屋內部。（周克蕙提供）
周克蕙日前投資骨董物，圖為房屋內部。（周克蕙提供）

關於購買年代較久的骨董屋保險，資深保險經紀張國興表示，對於50年以上的老房子，若沒有更換舊屋頂、上下管線，保險公司往往不太願意承保，因為管線過久容易出現各種事故。一旦骨董屋舊的管線更新後，必須獲得相關部門認證合格，保險公司審核後，才會做出決定。如果屋主用於出租或其它方式，保險公司也會根據不同需要，推薦不同保險套餐。

保險 投資 南加

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