南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

美國華人投資 購買房產，鮮少會問津百年老房。不過，在南加河濱市一對華人夫婦卻對骨董屋情有獨鍾，於10餘年前投資購買了一棟120多年的老房子。經過整修，仍保持了原有住宅的歷史面貌。當初夫婦二人投資20多萬元買下骨董屋，現在市值超過70萬元。

河濱市鄭從雲和周克蕙夫婦，於15年前在市區馬丁路德金路1800街區購得一棟骨董屋，是二層獨立屋。據公開的地產資料，這棟住宅建於1899年，按照時間算，已經有124年歷史。面積近1700平方呎。當初夫婦二人買的是銀行法拍屋，價格是20多萬元，現在市值超過70萬元。

周克蕙是內陸成功的地產經紀，先生鄭從雲是一位資深醫師。兩人都很青睞骨董屋。周克蕙說，河濱市建市近140年，這棟骨董屋在124年前建設，近於維多利亞建築風格，在馬丁路德金大道上是為數不多的令人矚目骨董建築，有讓人眼前一亮的感覺。她說，當初在這條街上經過，聽到有這棟骨董屋法拍的消息，就決定抓住機會買下來。

周克蕙與先生投資的骨董屋內部景觀。（周克蕙提供）

周克蕙說，雖然建築經歷了一百多年，但牆體仍很堅實。有獨特的樑柱設計及凸凹不平彩色玻璃裝飾。雖然當時有人質疑，但就是因為喜歡這棟建築有歷史風格，而且室內有高度且一樓大廳很寬敞，夫婦兩人決定購買。

周克蕙說，住宅二樓有四個房間，一樓還有兩間保母間。還有一間是電話室。她猜想當初屋主曾經將這棟住宅用於民宿，接待過往的旅行者。

夫婦兩人買下骨董屋後，又投資了幾萬元整修。周克蕙說，雖然牆體外表有脫落，但整個建築牆體仍很堅固，內部用了大量橡木和水泥，以及金屬骨架。由於橡木是一種硬質木材，具有耐久性和穩定性，所以兩層骨董屋的內部骨架支撐和裝飾上多採用。比如地板、樓梯欄杆、框架結構、外面的建築組件。整修完成後，住宅既保留了原有的建築韻味，也使得室內各項功能獲得完善。骨董老宅又煥發了青春。此外，這棟建築還有地下室，取暖設施就安裝在地下室，冬季熱氣透過地板出風孔來給整個住宅供暖，風孔遮板都有銅質裝飾還雕刻著精美花紋。

周克蕙與先生投資的骨董屋內部景觀。（周克蕙提供）

由於住宅位於一個十字路口，在夫婦兩人整修完成後，就有人上門諮詢是否用於經營，比如經營美容店、咖啡 店、幼稚園或者出租用於安養院。有年長居民說，他們年輕時曾在這棟住宅住過，很想在這裡重溫他們的年輕時光。

如今，鄭從雲、周克蕙夫婦將這棟骨董屋用於出租，他們對房客的要求是，小心維護室內設施，不要疏忽大意。她說，房客很多是大學生或公司白領，素質都很高，他們很喜歡100多年骨董屋的歷史感，因為有很多溫馨美好故事曾在這裡發生。而對於他們夫婦兩人來說，購買骨董屋也是一筆回報不錯的特殊地產投資。