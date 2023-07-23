華人網購洩個資 釣魚短信冒充客服

釣魚短信稱自己是該網站的客服，因倉庫反饋李女士的收貨地址出了些問題，需要李女士添加短信裡提供的客服微信，以核對正確收貨地址。（圖：受訪人提供）

今年初美國曾發生線上購物平台用戶數據洩漏事件，但時至今日仍有不少網站在繼續出售用戶個人資料。近日，南加華人 在網購時發現自己的個人信息疑再度被「瞬間外洩」。

家住洛杉磯的華人李女士稱，她最近想購買一些在美國買不到的中式零食，於是就在一家零食網站上選購了一批，下單後隔天她就收到了包裹。

不過就在李女士收到貨之前，她採購完時手機上很快就收到了一條短信，只是她當時沒注意。該短信發送人自稱是網站客服，因倉庫反饋李女士的收貨地址出了問題，需要李女士添加短信裡提供的客服微信 ，以核對正確的收貨地址。

「明明我在隔天已經收到了包裹，為什麼會收到短信說自己的收貨地址寫錯了呢？」這讓李女士立刻懷疑自己的個人信息已被零食網站外洩，而這條短信可能也不是來自零食網站的客服。為了證實自己的疑慮，李女士添加了短信上提供的微信號，果然，對方立刻在微信上要求李女士通過他們提供的連結下載某個應用程式，這也讓李女士更加確定了自己的判斷。 「當時我剛下單不久，這條短信就發過來了，資訊外洩速度也太快了。」

通過在網絡上的簡單調查，李女士發現還有很多華人也都曾遇到同樣的情況。也就是網購後自己的個人信息被「瞬間外洩」，之後很快接到各類奇怪的短信和電話。網友紛紛表示對隱私外洩的情況非常無奈，甚至有網友稱「已經開始習慣個人資料被變賣」。

華人陳先生說，他在網購時一般都比較小心，收貨信息時填寫的都是假名，結果就不斷收到以假名稱呼他的詐騙 短信和電話，這樣一來也就更加坐實了究竟是哪些網商洩露了自己的信息。陳先生表示，經常要面對大量的騷擾電話，接也不是，不接也不是。因為受不了詐騙電話的騷擾，他一度啟用了對未知號碼的靜音功能，但又會一直擔心漏掉了真正重要的電話，這給他的生活造成了極大不便。

李女士建議，在網購送貨時一般並不需要電話通知，只需地址正確即可。所以，在購物填寫個人資料時，應盡量避免使用真實電話號碼和姓名。