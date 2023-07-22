賄賂前洛市議員 亞裔開發商判6年罰75萬

洛杉磯市前市議員惠薩（圖）在任內還接受韓裔地產開發商李大容（譯音Dae Yong Lee，另名David Lee）重金賄賂。（Gettyimages）

因賄賂洛市前議員惠薩（José Huizar）被判有罪的韓裔 地產開發商李大容（譯音Dae Yong Lee，另名David Lee），21日被判入獄6年，罰金75萬元，這是法律要求的賄賂案中可判罰金的最高限額。

今年58歲的李大容是洛杉磯 貝萊爾（Bel Air）人。他此前向洛杉磯市前市議員惠薩支付50萬元現金，以換取其在洛市中心開發案的順利進行。

在21日的判刑聽證上，法官John F. Walter解釋了為何要嚴厲處罰這類「白領」罪案，稱被告非常傲慢，「從不認為自己會被抓住，不認為會被起訴，也不認為會被重罰。」John F. Walter稱，在某段電話錄音中顯示「沒有悔改之心，驕傲自大。」李大容「唯一後悔的就是他被抓住了。」

除了對李大容個人的判刑，法官John F. Walter還對其主要管控的洛杉磯地產開發公司940 Hill LLC，判以5年緩刑加150萬罰款，這也是法律上被允許的罰款上限。此外，起訴該案的費用也由該公司支付，該公司需制定規定防止未來類似賄賂事件的發生。

該案於2022年6月進行了為期9天的陪審團審判，當時李大容被判一項電信欺詐罪、一項行賄罪和一項在聯邦調查中偽造紀錄罪有罪。

李大容的公司940 Hill LLC當時試圖在洛杉磯市中心的South Hill Street 940號開發一處大型混合式建案，包括1萬4000尺的商業地產以及200個單元的住房，該地產位於時任洛市議員惠薩的管轄區。

2016年8月，一勞工 組織上訴暫停該建案在洛市市議會的批准程序，這時李大容打電話給惠薩的資金募款人之一Jangwoo Kim，讓他牽線，幫助解決勞工組織的上訴問題。當時惠薩為洛市城市規劃和土地管理委員會的主席，監管該市大多數地產的審核。

2016年9月，惠薩的特別助理George Esparza向李大容和Jangwoo Kim索要賄賂金。2017年幾個月間，李大容分三次將合計50萬元的現金送給惠薩。

涉及該案的其他被告均已認罪，其中Jangwoo Kim在2020年6月對一項聯邦行賄指控認罪；George Esparza在2020年7月對一項敲詐指控認罪。兩人均稱為檢方證人指證李大容，他們也將在10月被判刑。

在惠薩賄賂案中，還包括被告中國開發商Shen Zhen New World LLC，其在今年5月被判五年緩刑，罰款400萬元。當時該公司為了讓一77層高的摩天大樓建案順利在市議會批准，向惠薩賄賂了價值100萬的贓款、豪華旅遊等。