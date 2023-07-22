夏季疫病高峰 洛縣新冠確診近期小幅上升

洛杉磯 公共衛生局表示，洛縣 COVID-19感染病例近期出現小幅上升，一周新增感染上升到四位數，公衛部門提醒民眾在夏季疫病高峰期間採取常規性預防措施，特別是患有嚴重和慢性疾病的高風險人群，重點保護。

公共衛生局數據顯示，COVID-19感染病例、廢水中的病毒濃度以及COVID-19檢測 呈陽性的百分比等多項數字均有所增加，原因可能與7月4日的國慶活動、夏季旅行以及異常高溫導致人們更多地待在室內等都有關。

洛縣公共衛生局表示，過去三個夏天，洛縣都經歷的COVID-19感染激增的情況。2021年的感染增加是從7月中旬開始，病例和住院人數相對急劇增加；2022年從5月1日開始感染和住院人數都開始增加。

根據洛縣公共衛生局統計，本周到目前為止，洛縣新增感染2034例，比上周報告的1544例增加了32%。由於大量感染人數可能未向公共衛生部門報告，實際病例可能比公布的數字要多得多。

根據縣衛生部門檢測，截至7月8日的一周，洛縣廢水中導致COVID-19感染的病毒SARS CoV-2濃超過最近冬季峰值的10%，比前三周的8%略有上升。截至7月15日，檢測陽性率（不包括家庭檢測）升至7.5%，高於一個月前的5.1%。

公衛局表示，儘管COVID-19傳播模式不斷演變，但居民採取簡單的預防措施來減少傳播還是非常重要。包括注意是否出現呼吸道疾病症狀，包括喉嚨痛、咳嗽或發燒，在哪裡獲得免費檢測，等等，都建議有備無患，縣公衛局的防疫官網依然有用：ph.lacounty.gov/COVIDtests。

如果檢測呈陽性，必須隔離至少5天，以防止無意中將病毒傳播給他人。如果檢測呈陽但超過24小時沒有發燒，沒有使用退燒藥物，並且症狀沒有惡化，還是建議隔離6至10天，10天後再檢測確保呈陰，才可去除口罩。

洛杉磯縣目前仍繼續廣泛提供COVID-19的治療藥物，免費，然而，這些藥物只有在症狀出現後五天內服用才有效。如需獲得治療，請諮詢醫療服務提供者或撥打1-833-540-0473聯繫公共衛生呼叫中心，服務時間為每周7天，上午8點至晚上8:30。