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男控爽身粉致癌 嬌生判賠1880萬元

編譯胡立宗／綜合報導
嬌生近年來引發爭議的爽身粉。（路透）
嬌生近年來引發爭議的爽身粉。（路透）

24歲男子Emory Hernandez Valadez 2022年向屋崙（Oakland）地區法院提告，指控因為嬌生（Johnson & Johnson）的爽身粉含有石綿，因此導致他罹患間皮瘤（mesothelioma）。負責加州的聯邦破產法院18日裁定，嬌生因對男子的罹癌負責，就醫療費用與身心創傷賠償1880萬元，但並未認可男子的懲罰性求償。

Emory Hernandez Valadez的案件之所以會轉交破產法院審理，是因為嬌生負責爽身粉業務的子公司LTL Management在2023年4月聲請破產，藉以阻止越來越多的求償案件，嬌生方面指稱，對3萬8000多起訴訟一次賠償89億元，「更能確保每個人得到的金額，不會出現有人獲得高額，有些人卻拿不到的情形」。

破產法第11章的聲請案，導致絕大多數因爽身粉含有致癌石綿而提起的訴訟暫緩審議，但因為Emory Hernandez Valadez的間皮瘤發生在心臟附近、餘年恐怕不多，因此首席法官卡普蘭（Michael Kaplan）特許本案繼續進行。嬌生爽身粉的滑石摻有石綿，因此近年來民事訴訟不斷，嬌生訴訟費用已經超過45億元。

路透指出，Emory Hernandez Valadez與其母Anna Camacho作證時強調，自他小時候就開始持續大量使用嬌生爽身粉，最終導致間皮瘤出現。Emory Hernandez Valadez更稱，「如果早知道爽身粉摻有石綿，就一定不會再用」。雖然他獲得勝訴，但是因為破產案仍在審理當中，因此短時間內恐難獲得實質賠償。

嬌生負責法務的副總裁哈斯（Erik Haas）聲明指出，嬌生將會就本案提起上訴，畢竟長年以來的第三方科學分析，都認定爽身粉的安全無虞，並沒有石綿，也不會致癌。不過Emory Hernandez Valadez的委任律師尚未正式回應。

嬌生 破產 致癌

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