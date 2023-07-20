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輕罪犯現金保釋將大幅減少 擺脫財富基礎拘留制度 10.1生效

編譯侯乃云／綜合報導
洛杉磯宣布新拘留政策以減少現金保釋情況。(取自Getty Images)
洛杉磯宣布新拘留政策以減少現金保釋情況。(取自Getty Images)

洛杉磯縣法院於7月18日宣布將大幅減少因非暴力、非嚴重、低階犯罪被捕或傳訊到案的人使用現金保釋的情況。主審法官薩曼莎．傑斯納（Samantha P. Jessner）表示，這一轉變使高等法院擺脫以財富為基礎的拘留制度，新協議將於10月1日生效。

不過，雖然該案擺脫了以財富為基礎的拘留制度，但變相放寬了保釋的條件，引起討論。

「對於因非暴力和輕罪被捕的人，新協議將根據風險和個人情況來決定是否釋放。」傑斯納說。協議由法院執行委員會通過，依據的研究顯示，提審前的金錢保釋制度在保護公眾和確保非暴力罪犯重返法庭是無效且不公平的。

加州司法委員會發布的新研究則認為，不採取金錢保釋，改由風險評斷作為釋放標準可以提高公共安全，輕罪須重新逮捕的案例可減少5.8%；重罪可減少2.4%。高等法院法官5月發布禁止洛杉磯縣市警局對被指控犯下違法行為和輕罪的人強制執行現金保釋的命令。

傳統的保釋流程，保釋金額的大小與犯罪行為有關，犯人可以在逮捕後48小時內進行保釋，無論其是否會造成安全問題，也未考慮其返回法院的可能性。

而根據新協議，大多數因低級、非暴力、非嚴重犯罪而被捕的人，可以在保證出庭的情況下於逮捕地點被釋放。對公眾可能構成較大風險的犯罪者，則將被轉交給24小時待命的治安法官，由其決定適當的釋放時機。

因重罪被捕的人在假釋期間或者社區監管時期，並無法行使傳喚釋放或登記釋放，而會被轉交給治安法官進行審查。被指控犯有死刑、嚴重或暴力重罪的人仍然沒有資格獲得釋放。洛杉磯法院採用的新時程表與包含紐澤西州、肯塔基州和華盛頓特區等其他司法管轄區一致。

洛杉磯 加州 肯塔基州

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