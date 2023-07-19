購房申請貸款提前準備 預審確保資格

對於獲補助房屋的貸款 利息，超越貸款經紀人Vivian Chen提醒，第一順位利息都是政府機構所設定，沒有所謂高低之分，購房者們無需花時間對比利率。另外，Vivian預計，上一輪補助允許重新貸款一次，此次補助項目大概率會與之前保持一致。

其他一些對申請人的資質要求包括：申請人須為首次購房者 ，即過去三年內名下沒有房產的人；加州 夫妻視為一體，雙方名下在過去三年必須都沒有房產； 被補助的房屋不可以出租；拿1099表格或者自有公司的購房者也可以申請；在外州工作的購房者也可以申請，只要證明搬來加州居住不影響到工作，如遠程辦公。對於購房者的身份，上一輪補助在剛開始時只允許公民和綠卡持有者申請，但後來將工卡持有者也納入了符合資格的範圍之內。

雖然新一輪的補助的具體細節尚未出爐，但有意向的購房者可以提前準備，以免再次錯過補助。 Vivian建議，潛在購房者第一步一定要先做預審，可先參考上輪申請要求判斷自己是否符合資格，提早準備好需要補充的材料。在新規正式出台以後，再對照新規則進行二次預審，以確保自己符合資格。在拿到預審信後，應立刻開始「看房」，甚至可以早些進入第三方託管帳戶（Escrow）程序。

此外，想要申請補助的買家還要注意一下幾點：不要頻繁的開或關信用卡；不要產生大額債務 （租車 ，貸款買車等）； 未結婚的情侶，若其中一方名下有房，最好先不要領證，因為夫妻雙方任何一人名下有房產就不符合申請要求； 首付款還沒有到位的購房者需提前準備。