我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

購房申請貸款提前準備 預審確保資格

記者趙健／洛杉磯市報導

對於獲補助房屋的貸款利息，超越貸款經紀人Vivian Chen提醒，第一順位利息都是政府機構所設定，沒有所謂高低之分，購房者們無需花時間對比利率。另外，Vivian預計，上一輪補助允許重新貸款一次，此次補助項目大概率會與之前保持一致。

其他一些對申請人的資質要求包括：申請人須為首次購房者 ，即過去三年內名下沒有房產的人；加州夫妻視為一體，雙方名下在過去三年必須都沒有房產； 被補助的房屋不可以出租；拿1099表格或者自有公司的購房者也可以申請；在外州工作的購房者也可以申請，只要證明搬來加州居住不影響到工作，如遠程辦公。對於購房者的身份，上一輪補助在剛開始時只允許公民和綠卡持有者申請，但後來將工卡持有者也納入了符合資格的範圍之內。

雖然新一輪的補助的具體細節尚未出爐，但有意向的購房者可以提前準備，以免再次錯過補助。 Vivian建議，潛在購房者第一步一定要先做預審，可先參考上輪申請要求判斷自己是否符合資格，提早準備好需要補充的材料。在新規正式出台以後，再對照新規則進行二次預審，以確保自己符合資格。在拿到預審信後，應立刻開始「看房」，甚至可以早些進入第三方託管帳戶（Escrow）程序。

此外，想要申請補助的買家還要注意一下幾點：不要頻繁的開或關信用卡；不要產生大額債務 （租車，貸款買車等）； 未結婚的情侶，若其中一方名下有房，最好先不要領證，因為夫妻雙方任何一人名下有房產就不符合申請要求； 首付款還沒有到位的購房者需提前準備。

貸款 加州 租車

上一則

洛杉磯、舊金山等加州4城待售屋 逾半破百萬元

下一則

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

延伸閱讀

舊金山辦流動夜市阻礙多 加州擬立新規開綠燈

舊金山辦流動夜市阻礙多 加州擬立新規開綠燈
加州最大珠寶盜竊案 撬開押運車鎖搬箱

加州最大珠寶盜竊案 撬開押運車鎖搬箱
加州新財年預算 方樹強為49選區爭到500萬

加州新財年預算 方樹強為49選區爭到500萬
加州30熱門城市 金山「旅館房價」最划算 雙人房平均每晚115元

加州30熱門城市 金山「旅館房價」最划算 雙人房平均每晚115元
城市教育程度排名 聖荷西第2

城市教育程度排名 聖荷西第2
青年「擁房率最低」7都會區 都在加州

青年「擁房率最低」7都會區 都在加州

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

在美台積太太 成立百人孕媽群

2023-07-13 02:20
入獄54年後，殺人魔曼森追隨者范休頓終於在11日獲得假釋出獄。（美聯社）

19歲時配合殺害富豪夫婦 曼森追隨者入獄54年 終獲假釋

2023-07-12 12:27

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了