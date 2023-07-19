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加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

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加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

記者趙健／洛杉磯市報導
CalHFA發佈通知，新一輪的首購屋無息補助正在籌備中，可用資金2億美元。 （取自Pixabay）
CalHFA發佈通知，新一輪的首購屋無息補助正在籌備中，可用資金2億美元。 （取自Pixabay）

加州住屋金融機構（California Housing Finance Agency，簡稱CalHFA）近日發佈通知，新一輪的購房首付款補助項目正處籌劃階段，申請條件可能會調整，但該輪補助額度共有2億美元可供分配。

今年3月的購房首付款補助在推出後一搶而空，加州政府計劃在近期推出新一輪的首購屋補助，預計今年秋季會出台新一輪補助的申請細則。

加州政府在今年三月底為緩解中低收入群體購房壓力而推出的首付款補助項目，僅十天就發放完畢。該補助項目幫助首次購房者獲得最高20%首付款補助，並無需支付任何利息；僅在房屋出售或房屋產權發生變更時，才須向加州政府歸還補助金及相應金額的增值部分。

若房屋出售時出現虧損，屋主只需歸還初始補助金部分。補助金可用來作為首付或是買房手續費，並處在貸款的第二順位。

超越貸款經紀人Vivian Chen表示，CalHFA推出的新一輪首購屋補貼機制與上輪相同，仍將為首次購房者至多房價20%的無息首付補助，直至房屋出售或產權變更時才須歸還補助金。

不過，由於上輪對於收入上限要求實在「過於寬鬆」，也就是收入只需不超過購房地區中位數150%，這導致最後獲得補助的買家並非都是低收入者。經過了上次的「教訓」，這次CalHFA肯定會適當地收緊貸款要求。 他說：「對收入上限的要求，預計新一輪補助項目對貸款人的收入上限要求可能在購房地區中位數120%或100%左右。」

此外，在首付款的比例上，Vivian指出，通常來說，購房補助項目一般要求借款人首付最多只能付10%，或低於補助金額在總價中的比例。但是，上一輪補助項目允許借款人支付30%的首付款，若加上20%的補助，貸款則只需50%就可以了。

這樣一來，對於那些擁有「隱藏財產」，或是父母能夠幫忙贈與足夠的頭款金額的人群來說，這一規定反而讓他們更容易利用補助買到心儀的房產，這與購房補助的初衷背道而馳。因此，此次對首付比例的要求預計也會有所降低。

加州住屋金融機構（California Housing Finance Agen...
加州住屋金融機構（California Housing Finance Agency，簡稱CalHFA）近日發佈通知，新一輪的購房首付款補助項目正處籌劃階段，圖為看屋示意圖。（本報記者／攝影）

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