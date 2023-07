支持演員罷工 眾議員聲援：AI可能是徹底的災難

目前正競選加州參議員的謝安達,17日加入演員和編劇工會罷工糾察線。(取自ABC 7)

ABC 7電視台報導,加州眾議員謝安達(Adam Schiff)和「異類」(Atypical)演員拉帕波特(Michael Rapaport)加入美國編劇工會(Writers Guild of America,WGA)和美國電視和廣播藝人聯合會(Screen Actors Guild — American Federation of Television and Radio Artists,SAG-AFTRA)罷工 糾察線(picket line)。

代表電視和電影演員的SAG-AFTRA在上一分合同到期前,未能與好萊塢電影公司達成協議,自13日午夜起進行罷工。代表電視和電影編劇的WGA則是自5月以來一直在罷工。

演員們的罷工訴求集中在薪酬上。他們認為他們薪酬、健康福利因串流媒體和通貨膨脹等因素遭削弱,要求演員自費製作影片試鏡等趨勢日益增長,同時飽受不受監管使用人工智能 (AI)威脅。編劇的罷工訴求,則是爭取從串流媒體服務中得到更好收益,保護免受人工智能影響。

正在競選加州參議員的謝安達,當天在Netflix外加入罷工糾察線,他表示,「國會中有太多人認為這個行業工作的人都是薪酬數百萬的名人,但現實是該產業中大多數人只是想養家糊口,有健康保險。」

他說,人工智能監管,需隨著人工智能對每個產業影響而有變化。謝安達說,「我們會繼續舉行聽證會,與科學技術領域研究者、領導人討論,試圖了解影響是什麼,以及與勞工 和工會影響,以便作出回應。」「國會在應對社交媒體的變化上做得很糟,我們需在人工智能上做得更好,否則,這個國家即將經歷最大規模的社會實驗,美國人可能成為輸家。」

他並補充,人工智能在醫學等領域上會有些「積極」和「深刻」應用,但他警告「對勞動人民來說,人工智能可能是個徹底的災難。我們需確保在人工智能影響工作場所的領域中,勞工不會被淘汰。」

預計在未來幾天,各大電影和電視製片廠辦公室,都可能有更多人加入罷工糾察線。

罷工糾察線通常由罷工的勞工設置在公司的大門或路口前,以便罷工糾察員勸說工人不要上工。