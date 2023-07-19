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支持演員罷工 眾議員聲援：AI可能是徹底的災難

編譯陳盈霖／綜合外電報導
目前正競選加州參議員的謝安達，17日加入演員和編劇工會罷工糾察線。（取自ABC 7）
目前正競選加州參議員的謝安達，17日加入演員和編劇工會罷工糾察線。（取自ABC 7）

ABC 7電視台報導，加州眾議員謝安達（Adam Schiff）和「異類」（Atypical）演員拉帕波特（Michael Rapaport）加入美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）和美國電視和廣播藝人聯合會（Screen Actors Guild — American Federation of Television and Radio Artists，SAG-AFTRA）罷工糾察線（picket line）。

代表電視和電影演員的SAG-AFTRA在上一分合同到期前，未能與好萊塢電影公司達成協議，自13日午夜起進行罷工。代表電視和電影編劇的WGA則是自5月以來一直在罷工。

演員們的罷工訴求集中在薪酬上。他們認為他們薪酬、健康福利因串流媒體和通貨膨脹等因素遭削弱，要求演員自費製作影片試鏡等趨勢日益增長，同時飽受不受監管使用人工智能（AI）威脅。編劇的罷工訴求，則是爭取從串流媒體服務中得到更好收益，保護免受人工智能影響。

正在競選加州參議員的謝安達，當天在Netflix外加入罷工糾察線，他表示，「國會中有太多人認為這個行業工作的人都是薪酬數百萬的名人，但現實是該產業中大多數人只是想養家糊口，有健康保險。」

他說，人工智能監管，需隨著人工智能對每個產業影響而有變化。謝安達說，「我們會繼續舉行聽證會，與科學技術領域研究者、領導人討論，試圖了解影響是什麼，以及與勞工和工會影響，以便作出回應。」「國會在應對社交媒體的變化上做得很糟，我們需在人工智能上做得更好，否則，這個國家即將經歷最大規模的社會實驗，美國人可能成為輸家。」

他並補充，人工智能在醫學等領域上會有些「積極」和「深刻」應用，但他警告「對勞動人民來說，人工智能可能是個徹底的災難。我們需確保在人工智能影響工作場所的領域中，勞工不會被淘汰。」

預計在未來幾天，各大電影和電視製片廠辦公室，都可能有更多人加入罷工糾察線。

罷工糾察線通常由罷工的勞工設置在公司的大門或路口前，以便罷工糾察員勸說工人不要上工。

罷工 人工智能 勞工

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