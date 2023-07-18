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道奇台灣日來了 8月15日與Rocks Baseball合辦

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
道奇隊與Rocks Baseball攜手舉辦台灣日，更在球衣上加入台灣元素設計。（圖：戴于程提供）
道奇隊與Rocks Baseball攜手舉辦台灣日，更在球衣上加入台灣元素設計。（圖：戴于程提供）

加州華人棒球愛好者又有一個令人期待的盛事，繼5月24日的天使隊台灣日後，民間團體Rocks Baseball將與洛杉磯道奇隊合作，8月15日舉行台灣日。台灣鄉親將身穿印有中文台灣字樣的紀念T恤進入道奇球場，更有機會站在投手丘上，為當天比賽開球。

道奇是美國職棒大聯盟中最受歡迎的球隊之一，每場比賽平均吸引超過4萬名觀眾。許多國家或組織，都爭相向道奇申請主題日。Rocks Baseball負責人戴于程表示，為順利爭取到道奇隊主題日舉辦機會，他們早在6月初就訂下500張票。然而，遺憾的是，道奇隊在6月中已宣布8月15日為墨西哥日，因此當天將同時舉行墨西哥日與台灣日活動。墨西哥裔是美國最大的族群之一，許多大聯盟比賽都會舉辦墨西哥日或墨西哥周末的活動。

南加州中國大專院校聯合校友會會長辛志超表示，大聯盟台灣主題日的活動不以營利為目的，主辦活動希望為台灣發聲，以台灣的國球成功進行國民外交，宣傳台灣形象。他們也感謝相關的僑團和組織對此活動的贊助與支持，期待明年能舉辦更盛大的道奇隊台灣日。

原本8月15日的票價為70元，但因有綠楓法律集團陳啟耕律師和僑務委員張珮鑾的現金贊助，票價優惠為50元。參加者還可以獲得紀念T恤和Hello Taiwan贊助的棒球帽，以及翰林茶館和義美贊助的奶茶隨沖包、折價券、鳳梨酥和玉米水餃。活動現場還會贈送30顆中華少棒代表隊的訓練用球和10件天使隊台灣日紀念T恤。座位的位置位於右外野全壘打牆後方302-310區域的前半段。

南加州輔仁大學校友會會長李建德也感謝大家的支持，原本的500張票在許多社團的大力推動下，包括南加州中國大專院校聯合校友會、南加州輔仁大學校友會、南加州中文學校聯合會、世界華人工商婦女企管協會南加州分會、世界華人工商婦女協會大洛杉磯分會、羅省中華會館、優社、台灣人聯合基金會、大洛杉磯台灣會館、加州台灣同鄉聯誼會、OASISSOCIETY和HeyGo棒球隊的協助下，目前只剩下不到150張。戴于程呼籲，想報名的鄉親們，請盡快撥打電話號碼626-567-9246與他聯絡。

加州 道奇 南加

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