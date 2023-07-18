亞市盜案頻傳 華商受害 汽車催化轉換器也常被偷

汽車催化轉換器盜竊自疫情爆發以來直線飆升。（本報資料照片）

亞凱迪亞 （Arcadia）近日發生多起盜竊案，尤以商戶入室盜竊和汽車催化轉換器盜竊最為嚴重，其中商戶入室盜竊還波及到華人 商家，而汽車催化轉換器盜竊在新冠疫情後，更是直線飆升。

亞市近日有多間商戶失竊，其中不乏華人受害者。7月3日凌晨5時，位於南Baldwin道400號的永合豐（Wing Hop Fung）被盜。警方調查發現，兩名嫌疑人強行進入店內，打碎玻璃展示櫃，並偷走數件物品和酒類飲料。之後嫌犯乘坐一輛深色小型貨車逃離現場。嫌疑人作案時穿著黑色連帽運動衫、黑色褲子、黑色鞋子和帶著黑色面罩。

當日下午6時32分，位於東Live Oak道32號的Lotus Spa也發生盜竊。警方調查顯示，嫌犯闖入店內偷走700元現金和一部手機。嫌犯是一名男性，戴著深色帽子，身穿黑白相間的條紋襯衫和黑色口罩。

4日上午8時21分，南Golden West大道1234號華人經營的世界書局，也發生盜竊案。警方指出，嫌犯通過工具撬開該地點的後門進入室內，偷走價值1000元的硬幣，然後逃離現場，去向不明。嫌犯被描述為身穿藍白格子襯衫、藍色牛仔褲、深色棒球帽的男性，他還穿著黑白相間的鞋子。

汽車催化轉換器因為含有貴金屬，一直備受竊賊青睞。亞凱迪亞市警局曾舉辦過免費幫居民汽車轉換器刻字活動，就是為方便轉換器被盜後找回與識別。5日晚10時17分，位於南Baldwin道400號的一家商店停車場發生企圖盜竊汽車催化轉換器案。 有目擊者表示，三名嫌疑人在Nordstrom商場以西的停車場疑似作案，一嫌犯手持汽車千斤頂，第二名嫌犯在車底下拿著工具，第三名嫌犯負責望風。 目擊者上前詢問嫌犯這輛車是否屬於他們，三名嫌犯立即拿起工具，開一輛白色凱迪拉克逃離現場。三嫌看起來是25至35歲間的男性，其中兩名嫌犯蒙著臉。

6日下午5時45分，位於東Huntington大道159號停車場發生汽車催化轉換器被盜案。一名女性受害者回到她汽車並試圖啟動時，突然聽到巨響，下車發現汽車催化轉換器被人鋸掉。同日位於南Bladwin大道400號的梅西百貨 停車場也發生汽車轉換器被盜案，一名受害者啟動汽車時，聽到異響，因此他把車拖到修理廠，發現催化轉換器已經失竊。

亞市近日還發生其他類的盜竊案。7日上午11時12分，位於Wisteria大道一處住宅發生入室盜竊。 調查顯示，嫌犯通過打碎房屋的玻璃門進入住宅，並洗劫多個房間，偷走珠寶首飾等財物。

7日下午1時24分，Bungalow路1000號街區發生披薩送貨員汽車被偷案，當時該披薩送貨員將車停在路邊未上鎖，然後步行將披薩送往目標住處，回來後發現汽車不翼而飛。最終受害人通過車載GPS追踪，在艾爾蒙地（El Monte )找到他的汽車。