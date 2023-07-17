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鋰谷沙頓海專題／生態濕地擁多物種 開發後環境議題需關注

記者啟鉻／洛杉磯報導
岸邊原來豐富植被資源受到破壞，地面有很多魚死後風化魚骨。（記者啟鉻／攝影）
岸邊原來豐富植被資源受到破壞，地面有很多魚死後風化魚骨。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸最大鹽水湖泊沙頓海，也是重要的濕地，為鳥類及其它生物提供棲息地。華裔園藝專家邱啟宜對此印象頗深，沙頓海最繁盛時，岸邊生存的鳥類多達近400種，水中魚類超過30種。

居住內陸奇諾市近40年的邱啟宜是一位園藝專家。他自台灣移民美國初期，曾因為電子產品公司業務關係，頻繁從洛杉磯到美墨邊境一帶從事貿易，因而經常駕車經過沙頓海。他表示，那時的沙頓海不僅水量多，而且魚產豐富，周邊也有多種綠色植物，棲息各種鳥類，給他留下很深影響。他曾與友人一起到沙頓海釣魚。不過後來由於變遷，這裡魚量迅速減少，在岸邊也出現大量死魚，久而久之，進一步風化變成細碎的魚骨。

邱啟宜說，曾見到有人去採集這些魚骨碎屑，進一步粉碎後作為農作物和綠植肥料。他說，當年沙頓海的環境很好，風景也不錯，才吸引了很多人光顧。如果成為鋰谷，最先要注重的是當地環境改善和保護。同時岸邊的魚骨碎屑應該得到充分利用。

沙頓海曾在每年春、秋季節，有數百萬候鳥岸邊停留，包括鷺、鷸、鵜鶘和大雁等，遷徙間在這裡尋找食物和棲息地，沙頓海也成為北美最重要的鳥類觀察地之一。超過30種魚類生活在這裡，其中一些還是獨有的，比如鮰魚、斑馬魚和歐鯉等。岸邊生長著茂密的葦子和灌木叢，提供了鳥類築巢和遮蔽地方，也吸引了其它候鳥。

據統計，沙頓海最繁盛時，這裡生存超過400種鳥類，雖然有過豐富魚產，但魚類數量多次暴跌，首次發生在1980年代末期，再次發生在2000年代初期，連帶影響了鳥類物種減少。

南加 釣魚 洛杉磯

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