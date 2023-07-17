鋰谷沙頓海專題／鋰谷沙頓海 蘊藏電動車大商機

圖為澳洲公司CTR設立的鋰提煉廠房。（內陸製造業者委員會官網）

沙頓海（Salton Sea）是南加州 河濱縣的一個內陸鹽水湖，位於沙漠低窪地，也是全美最大的內陸鹽水湖之一。曾經是旅遊休閒的觀光景點，但現在很少遊人光顧。近年電動車興起，這裡蘊含著豐富的鋰礦，被稱作「鋰谷」（Lithium Valley ），加州州長紐森也來考察。

看準鋰礦資源，目前已有多家開採公司進駐，儘管商機很大，但鋰礦開採所引發可能的環境保護問題，已引起不少團體關注。

1905年偶然形成

沙頓海位於河濱縣（Riverside County ）和帝國縣（Imperial County），該水域經過1300年周期性形成和乾涸，由於地勢低窪，主要是由科羅拉多河的洪水注入而成。

目前的沙頓海是在1905年意外形成的，當時科羅拉多河巨量洪水摧毀了帝國谷中建設中的灌溉運河，洪水流入沙頓海盆地，形成了長45哩、寬七哩、深83呎的湖泊。目前，沙頓海大小為30哩長、10哩寬、六呎深。多年來，沙頓海水位由帝國谷（Imperial Valley ）和科奇拉谷（Coachella Valley)的灌溉排水和當地河流維持。

UCLA環境政策研究專家威廉姆斯（Andrew Williams）於2022年9月發布科學調查報告，指出沙頓海蘊含豐富鋰礦。他表示，鑑於中國目前主導鋰和鋰電池生產，美國將鋰和鋰電池生產作為國家重點，以創造新的高質量就業機會並確保鋰電池供應鏈。目前全美在克萊頓谷（Clayton Valley）只有一個正在運營的採礦項目，而美國境內有多個鋰礦床，其中兩個最重要的地點包括加州內陸的沙頓海，以及內華達州的Tracker Pass。

報告指出，沙頓海可以生產目前全球40%的鋰供應，這在加州每年可形成價值72億元的產業。然而，人們對開採鋰會對環境影響表示擔憂。自1970年代以來沙頓海一直面臨著環境災難。比如，農業排水使得沙頓海鹽分和污染水平上升。湖泊岸線不斷後退。該地空氣污染是全美最嚴重的地區之一，影響著當地生態系統和人口，其中包括來自農田灰塵和從沙頓海退縮岸線產生的有毒塵土。

開採進駐 電池廠跟進

雖然人們對於這裡的環境污染表示擔憂。但鑑於鋰材料在電動車領域的地位愈加重要，已經有多家鋰礦開採加工企業進駐沙頓海周邊。其中來自澳洲的Controlled Thermal Resources公司（CTR）於2022年末一組團隊在帝王谷位於沙頓海附近工廠工作，目的是對地下8000呎深處流動的沸騰鹽湖，提取鋰和有價值礦物，以及實施地熱能源計畫。

公司執行長科維爾（Colwell）表示，準備打一口價值1200萬元的具生產規模的鑽井，鑽探時間為38天，每年可提取鋰高達1.2萬噸。公司有信心在工廠建置和生產技術有所突破，目標很快進入生產階段。該公司合作夥伴是Stellantis汽車集團，該公司生產Jeep、Chrysler、Fiat等品牌汽車。Stellantis集團承諾在為期十年間內每年購買多達2萬5000噸鋰，用於在北美的電動汽車生產。

同時，創業公司Statevolt在沙頓海附近購買了135畝土地，準備建設一座大型鋰電池製造廠，並與CTR簽訂了一項採購鋰協議。科維爾表示，他們正在與另兩家主要電池製造商進行洽談。

科維爾說，公司計畫最終鑽探大約60口井，其中一半用於提取沸騰鹵水，而另一半用於將任何不需要的礦物質和剩餘水分注入地下，以免與先前提取材料發生持續相互作用。他說，通過管道將懸浮在水中的鋰直接運送到附近的電池製造商，並建造一個需投資8500萬美元的包裝廠，將經過處理的鋰裝入卡車通過10號公路或利用附近的鐵路運輸，或者通過船運到精煉廠或電池廠，達到一條龍生產，最大效益化。

北嶺州大智能交通專家、工程與計算機學院副院長賈旭東教授認為，隨著電動車日益普及，現在僅加州地區每年電動車銷量至少在150萬輛，所以對於鋰電池及充電樁需求都日益擴大。

他最近從中國講學後返回，提到在中國有業界人士應用新技術專門回收鋰電池，成本較低且保護環境廢物利用，也希望擴大投資。他指出，一旦沙頓海鋰礦得到大規模開採，對於全球供應鏈布局將會起很大的變化，對於十餘年後加州實現所有車輛採用電動車戰略都有積極推動作用。

但是鋰的提煉和加工對環境影響，則是一個嚴峻課題，除了礦產本身是有限資源外，提煉過程可能需要大量的水，在南加州供水不足的情況下，如何解決持續開採，屆時勢必會引起爭論。

海水量變化 和地震 有關

另外，沙頓海地區是地震較活躍的地帶，最近有專家就認為，沙頓海水量變化對南加地震頻次帶來影響，水量減少，導致南加發生超級大地震時間延後。南加大 華裔地震學專家酈永剛教授表示，多年來，地震專家一致質疑，為什麼聖安德里斯斷層最南端靠近美墨邊境，已經有300多年並未引發大地震。對發表的沙頓海水退化影響理論，他持正面態度。

他說，所謂聖安德里斯斷層，位於蒙特利縣和聖伯納汀諾縣部分，在166年前有過斷裂。而北端另一部分，在117年前的舊金山大地震斷裂。而歷史上，沙頓海地區由於地勢窪存有著巨量水，最多時為現在水量數十倍多。由於水體重量對水底斷裂帶壓力，這是成為地震相對活躍地區。隨著沙頓海枯水期，就屬於壓力減載，也可以理解為對大地震周期發生有積極影響。