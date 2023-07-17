兔子山火擴大控制10% 居民撤離疏散

河濱縣兔子山火威脅居民住宅。（圖：居民提供）

南加 內陸連日來因高溫 天氣發生多起山火 。16日上午，消防人員仍在湖景地區（Lakeview）盡力阻擊規模最大的「兔子山火（Rabbit Fire）」。該山火已延燒7600畝，造成至少一人受傷，目前僅控制10%。火災威脅附近152棟建築，但尚未造成損壞。

兔子山火經過一夜燃燒，火勢持續擴大，延燒至更高地段的草地及灌木。河濱縣消防局表示，極端高溫、陡峭地形讓消防員很難進入起火區域，對滅火行動造成阻礙。截至16日，火場附近地區的居民仍被要求撤離，一些離起火點稍遠的社區則收到疏散警告。

為幫助疏散居民，標蒙高中（Beaumont High School）已設立疏散中心，地址：39139 Cherry Valley Blvd。居民的小型寵物可以帶到標蒙高中，大型寵物這需要轉移至聖哈辛多（San Jacinto）動物收容所，地址：581 S. Grand Ave。任何需要協助寵物疏散的民眾，可撥打河濱動物服務部聯絡電話951-358-7387。

兔子山火災於14日午後約3時25分開始延燒，起火點位於Jack Rabbit Trail和Alessandro大道交匯處附近。消防局稱，一名男子在山火中被燒傷，他可能是靠近一輛起火的車輛，導致受傷。該男子已被送往河濱加大（UC Riverside）醫療中心接受治療。山火起因仍在調查中。

此外，消防員也在莫雷諾谷（Moreno Valley）以北的一處峽谷奮戰，該峽谷正遭受名為「雷切（Reche）」的山火威脅。該山火已延燒超過437畝，控制近60%，有至少一棟房屋在山火中被破壞。

15日下午起火的海鷗山火（Gavilan Fire），截至16日已延燒340畝，消防員對其控制達到50%以上。海鷗山火所處的Gavilan Hills區域，疏散令已降為疏散警告，居民可選擇疏散或待在家中。