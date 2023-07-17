我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

兔子山火擴大控制10% 居民撤離疏散

記者啟鉻／河濱綜合報導
河濱縣兔子山火威脅居民住宅。（圖：居民提供）
河濱縣兔子山火威脅居民住宅。（圖：居民提供）

南加內陸連日來因高溫天氣發生多起山火。16日上午，消防人員仍在湖景地區（Lakeview）盡力阻擊規模最大的「兔子山火（Rabbit Fire）」。該山火已延燒7600畝，造成至少一人受傷，目前僅控制10%。火災威脅附近152棟建築，但尚未造成損壞。

兔子山火經過一夜燃燒，火勢持續擴大，延燒至更高地段的草地及灌木。河濱縣消防局表示，極端高溫、陡峭地形讓消防員很難進入起火區域，對滅火行動造成阻礙。截至16日，火場附近地區的居民仍被要求撤離，一些離起火點稍遠的社區則收到疏散警告。

為幫助疏散居民，標蒙高中（Beaumont High School）已設立疏散中心，地址：39139 Cherry Valley Blvd。居民的小型寵物可以帶到標蒙高中，大型寵物這需要轉移至聖哈辛多（San Jacinto）動物收容所，地址：581 S. Grand Ave。任何需要協助寵物疏散的民眾，可撥打河濱動物服務部聯絡電話951-358-7387。

兔子山火災於14日午後約3時25分開始延燒，起火點位於Jack Rabbit Trail和Alessandro大道交匯處附近。消防局稱，一名男子在山火中被燒傷，他可能是靠近一輛起火的車輛，導致受傷。該男子已被送往河濱加大（UC Riverside）醫療中心接受治療。山火起因仍在調查中。

此外，消防員也在莫雷諾谷（Moreno Valley）以北的一處峽谷奮戰，該峽谷正遭受名為「雷切（Reche）」的山火威脅。該山火已延燒超過437畝，控制近60%，有至少一棟房屋在山火中被破壞。

15日下午起火的海鷗山火（Gavilan Fire），截至16日已延燒340畝，消防員對其控制達到50%以上。海鷗山火所處的Gavilan Hills區域，疏散令已降為疏散警告，居民可選擇疏散或待在家中。

河濱縣標蒙市的高地山火（Highland Fire），截至16日延燒105畝，約70%的火情得到控制。

山火災情表 資料來源／河濱縣消防局    製表／記者啟鉻
山火災情表 資料來源／河濱縣消防局    製表／記者啟鉻

山火 高溫 南加

上一則

鋰谷沙頓海專題／生態濕地擁多物種 開發後環境議題需關注

下一則

鋰谷沙頓海專題／華人農場主憶當年：這裡曾是全美旅遊勝地

延伸閱讀

南加華人區商業樓三級火警 百名消防員馳援

南加華人區商業樓三級火警 百名消防員馳援
加拿大野火復發 霧霾又來…8州發空污警報

加拿大野火復發 霧霾又來…8州發空污警報
山火來襲 河濱縣延燒7000畝 兔子山火勢最大

山火來襲 河濱縣延燒7000畝 兔子山火勢最大
南加河濱縣多山火延燒 蔓延超7000畝 僅控制5%

南加河濱縣多山火延燒 蔓延超7000畝 僅控制5%
氣候變遷影響大 北加中加山火50年增加500%

氣候變遷影響大 北加中加山火50年增加500%
國慶日紐約空氣質量好轉 霍楚籲出門慶祝看煙火

國慶日紐約空氣質量好轉 霍楚籲出門慶祝看煙火

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

在美台積太太 成立百人孕媽群

2023-07-13 02:20
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重