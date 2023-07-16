兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

7月14日開獎的兆彩沒有迎來頭獎獲得者，頭獎金額增長至6億4000萬元。（取材自兆彩官網）

兆彩（Mega Millions）的獎金仍在繼續累積，14日的開獎沒有迎來頭獎獲得者，頭獎獎金也累積到6億4000萬元。14日開出4張二等獎彩券，有兩張落在加州 。

目前的兆彩獎金在歷史上是第7高，14日開出的號碼為23-35-45-66-67，勁球 號碼為20，沒有售出的彩券與之匹配， 下一次開獎時間為7月18日。

在14日的開獎中，有4張彩券猜中5個號碼，獲得二等獎。其中1張在南卡羅來納州 出售的彩券包含可選乘數（optional Megaplier），使其價值200萬元。 另外3張二等獎彩券有2張在加州，還有1張在北卡羅來納州。

加州2張獲二等獎的獎券均在南加售出，分別是位於洛杉磯市6街西3033號的便利店Zuniga's Market，以及蒙羅維亞（Monrovia）Duarte路西922號的7-Eleven便利商店。

全美範圍內，有50張彩券猜中4個白球號碼和勁球號碼，贏得三等獎。其中有5張彩券每張價值2萬元，因為它們包括可選乘數，另外45張彩券贏得標準的1萬元。

上一次兆彩開出頭獎彩券是在4月18日，此後連續25次無人中獎。

儘管贏得頭獎的概率僅為3.026億分之一，但隨著頭獎金額的不斷增加，玩家們仍在繼續購買彩票。

兆彩彩券在美國45個州以及華盛頓特區和美屬維爾京群島都有販售。