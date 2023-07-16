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洛杉磯橙縣旅館罷工暫告段落 下周談判重啟

洛杉磯訊
洛杉磯縣和橙縣酒店工人罷工暫告一段落。（ABC截圖）
洛杉磯縣和橙縣酒店工人罷工暫告一段落。（ABC截圖）

洛杉磯縣和橙縣酒店工人罷工周末告一段落，工人在罷工五天之後，已於周末陸續回到工作崗位。不過酒店工會表示，他們與資方的下一輪談判將在下周二重新開始，希望獲得更高的工資和福利。

從7月2日開始的罷工行動是針對工人總數在12人以上的旅館和酒店，包括洛杉磯國際機場附近的幾家酒店，

本周一開始，洛杉磯共有21家酒店的工人加入罷工行動，要求提高薪資。罷工人員包括廚師、客房服務員、洗碗工、行李員和前台服務員。與此同時，橙縣也有十數家酒店和旅館的工人加入罷工行列。

根據旅館勞工工會周六的一份聲明表示，勞工們將恢復工作，但更多罷工隨時可能進行。

但資方談判代表表示，旅館勞工工會要求工資增幅高達40%，福利增幅超過28%。資方代表指出，洛杉磯酒店工人目前每小時工資已達25元，明年工資將上漲10%，到2027年1月每小時收入將超過31元，如此高的要求，資方也難以爲繼。

但是，96%的工會成員堅持要罷工。工會成員則認為，最近對其成員進行的一項調查顯示，53% 的人表示他們在過去五年內已經搬家，或將在不久的將來搬家，因為洛杉磯地區住房成本飆升。

工會表示，他們的會員每小時報酬20至25元太低，要求立即每小時加薪5元，並額外增加每小時三元福利補助。

罷工 洛杉磯國際機場 勞工

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