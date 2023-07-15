熱傷害 遊民、農民、建築工高風險族群

加州公共衛生廳辦公室主任Lucía Abascal醫學博士。（記者楊青／攝影）

高溫 被專家稱為氣候對人類的頭號殺手，全球本周連續四天創下同期最高均溫紀錄，專家指出，低收入 的人群、戶外工作人群如農民和建築工人，以及遊民，健康安全都受到嚴重影響。

少數族裔媒體中心13日緊急召集多方專家出謀劃策，多層次探討「生活在酷熱之中─最危險的氣候威脅」，希望有效協助民眾安度盛夏。

加州公共衛生廳辦公室主任Lucía Abascal醫學博士、洛杉磯加大 城市與環境研究副主任Kelly Turner、洛杉磯氣候應急動員總監Marta Segura、墨西哥原住民社區組織項目創始人暨退休家庭護士Sandra Young、亞裔健康服務中心家庭醫生Kimberly Chang博士等參加當天討論。

Kelly Turner表示，從本周開始全球性的極端高溫導致熱浪衝擊許多地方，高溫天氣未來會持續多久仍是未知數，現在美國許多城市面臨的是極端高溫導致的熱島效應，使得城市高溫變本加厲，與此同時，大城市的人類自身的活動也會升溫。城市面對的挑戰是，沒有足夠的樹蔭為居民提供更多庇蔭場所，包括許多學校，遮蔭地區比例只有10%左右，一些交通公共地區也是如此。

洛杉磯加大城市與環境研究副主任Kelly Turner。（記者楊青／攝影）

Turner表示，持續高溫下，很多低收入的人群、戶外工作人群如農民和建築工人，以及遊民，健康安全都受到嚴重影響，數字小時，近年全國40%的遊民死亡與高溫有關。

醫學博士Lucía Abascal表示，作為全美經濟作物第一大州，持續的高溫對於加州巨大的務農人口來說是非嚴峻的挑戰。不少從事農業勞作的人住在戶外拖車上，沒有空調，也沒有能力裝空調，有時候車内的溫度高達125華氏度，戶外也沒有樹蔭可以納涼，在一些地方，高溫還導致一些化學物質揮發，農人居住的房屋空氣狀況非常糟糕。

她指出，歐洲每年的夏季都有不少人因高溫死亡，加州的當務之急是要讓民眾了解到高溫天氣危害的嚴重性，同時敦促政府、房主和雇主做所作為，盡可能幫助消暑。她建議民眾關注三點：一是盡量待在室內清涼或者有空調的地方，充分利用公共圖書館和公共避暑中心；二是及時補水，尤其是高危人群如孕婦小孩老人以及慢性病患者，健康人也要注意補充水分；三是關心身邊的高危人群，相互關愛。

洛杉磯氣候應急動員總監Marta Segura表示，能源價格升高也讓很多有空調的人家也選擇不開空調，去年歷史性的熱浪導致洛杉磯納涼中心的人數增加很多。到目前為止，洛杉磯有十個納涼中心，同時還有數十個圖書館，以及數百個納涼場所，民眾都可以充分利用，降低中暑風險。

洛杉磯市氣候應急動員總監Marta Segura。（記者楊青／攝影）

她同時提醒民眾不要喝太多咖啡，三杯咖啡可能會導致身體脫水，更加容易中暑。