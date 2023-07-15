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迎熱浪 專家建議注意遮蔭、及時補水補糖分 室溫水較好

記者楊青、劉子為／洛杉磯報導
亞裔健康服務中心家庭醫生Kimberly Chang博士。（記者楊青／攝影）
亞裔健康服務中心家庭醫生Kimberly Chang博士。（記者楊青／攝影）

經過罕見涼爽的春末和初夏，南加州本周終於進入盛夏高溫，連日來持續超過華氏90且未來繼續向100度挺進的高溫，讓許多民眾感覺害怕。健康專家教戰，盛夏降溫幾要素：納涼、遮蔭、穿淺色衣服、及時補水補糖分，室溫水比熱水好。

熱力圓頂（Ｈeat dome，一種大氣現象，會導致氣溫升高和持續的炎熱天氣）本周籠罩南加，預計會在本周末加劇，使氣溫達到三位數，並增加發生野火的可能性。

應少數族裔媒體中心邀請，亞裔健康服務中心家庭醫生Kimberly Chang博士13日分享盛夏降低健康風險秘訣。她表示，高溫是所有異常天氣中對人畜造成最大死亡數量的原因，盛夏高溫來襲不僅造成對脆弱人群的危害，事實上所有的人都可能受到高溫威脅，甚至有生命危險。

她說，統計數字顯示，全美2005年到2015年因高溫而導致急診的亞裔人數劇增53% ；2004年到2018年，全美亞太裔因持續高溫而死亡的人數為194人。

而目前，僅在加州各種類型的農場中，就是4600多個是亞裔管理，加州務農的亞裔人數超過66萬人，其中9萬6000左右是超過65歲的年長者，約12萬5000人是14歲以下的兒童，這些人常年在戶外工作，受到高溫天氣影響和威脅很大。

但也並非生活在城市或有空調的人們就不受高溫威脅，Kimberly Chang博士表示，事實上很多亞太裔民眾的居住環境非常擁擠，一些年長者居住的高樓內，電梯無法保證每天正常運作，這些都增加了高溫威脅的風險。

她建議盛夏高溫的天氣下，民眾最好穿著淺色寬鬆衣服，尤其是一些平常怕冷的亞裔年長者，體溫調節能力較差，穿輕便衣服對降溫會有幫助，同時也建議不要穿黑色和深色衣服，而盡量穿淺色衣服保持涼爽，即時補充水分液體和糖分。此外，一些亞裔年長者平常喜歡喝熱水，高溫時建議喝室溫水，幫助降低體内溫度。

高溫 亞裔 加州

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熱傷害 遊民、農民、建築工高風險族群

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