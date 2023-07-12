4.6萬遊民問題惡化 洛杉磯市延長緊急狀態

洛市長貝斯簽署新的無家可歸者緊急狀態。（取自Getty）

洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）9日重新簽署關於無家可歸者問題的緊急狀態 聲明，稱該市4萬6000多名無家可歸者問題日益惡化，短期內恐無解決跡象。

她在2022年12月12日上任第一天簽署無家可歸者緊急狀態聲明，但該聲明於7月9日到期。根據市長辦公室，新聲明很大程度上延長之前命令，包括定期向市議會報告相關進度等。

LAist 10日報導，這分新簽署的緊急狀態聲明，源於洛市議會日前通過的一項法令。該法包括市長可宣布住房或無家可歸緊急狀態的條件等。當洛杉磯住房供應比該市所設定的住房產量目標低40%、該市無住房人數是臨時收容所床位的兩倍，或無家可歸者增加20%時，該法允許市長宣布住房或無家可歸者緊急狀態。目前洛市未達預期住房需求目標的60%，每三位無家可歸者，只能擁有一張收容床位。

根據新法，包括住房和規劃部門在內的市府機構，將被要求每三個月向市議會報告解決無家可歸緊急狀態的進展情況。洛市議會主席克雷科里安（Paul Krekorian）表示，「為有效應對此一挑戰，我們需在很長一段時間，一直保持這種緊迫感。」

貝斯表示，她的政府團隊將監測無家可歸營地數量、安置住房人數、經濟適用房開發、心理健康和藥物濫用治療床位的數量，及被逐出家園人數等指標。她說，隨著該市因新冠肺炎疫情而暫緩驅逐的保護令到期，今年至今已有數千人遭驅除。今年2月，市議員提出一項「諮詢權」（right to counsel）計畫，替遭驅逐的低收入 租戶提供免費律師諮詢，但尚未進行最終投票。

洛杉磯無家可歸官員近期報告稱，洛市無家可歸者人數每年增加10%，其中以住在車內者增加最多。貝斯說，她解決住在車內無家可歸者首要任務，是替他們找到安全的停車位。

至今，貝斯替無家可歸者發起的「室內安全」（Inside Safe）計畫已投注約4000萬元，1400人已住進臨時汽車旅館，但截至上週，只有約77人住進永久住房。