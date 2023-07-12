新型退稅詐騙 偽造國稅局信件盜個資

一類新型的詐騙郵件以退稅為誘餌，騙取納稅人的身份信息。（圖片來源：unsplash）

國稅局 （IRS）示警，提醒納稅人留意一類新型詐騙 信件；它們通過引誘民眾相信自己可以獲得退稅 ，從而騙取納稅人的身份信息，獲取非法牟利。

這種詐騙手段是將一封紙板快件寄送至收件人手中，隨附的信件中印有國稅局的刊頭以及「這封信與您未申領的退稅有關」的文字內容。與多數詐騙信件一樣，這封信中偽造了國稅局的聯繫信息和電話號碼，試圖引誘納稅人通過電子郵件或電話提交個人信息，如駕照信息等。犯罪分子企圖利用這些信息，獲取退稅或其他財務好處。

在這類騙局中，收件人被告知他們可獲得一筆退稅款，但必須先提交個人「報稅信息」。信中要求收件人提供：「清晰的駕照照片，並在光線良好的地方拍攝，包含駕照的四個角。」信件還要求收件人提供手機號碼、銀行路由信息（Routing Transit Number ）、社會安全號碼、銀行帳戶類型等個人敏感信息。

同時，這類信件中還印有這樣的語句：「您只有提交這些信息後才能申報退稅，且這些信息必須交由一位可以幫助您提交未申領財產索賠申請的代理人處理。一旦您提交了所有信息，請密切查收電子郵件，以及代理人的回覆。謝謝。」

國稅局指出，此類詐騙信件中常出現奇怪的標點符號、混合字體，以及不正確的內容。例如，上述語句中提到的「未申領財產」並不是國稅局處理的事務。此外，截止日期也不對，詐騙信件中的退稅申領截止日期是10月17日，而2022年度延期後的報稅截止日應為10月16日。

納稅人和稅務專業人士應警惕冒充稅務和金融機構的虛假通信，這些消息也可能以信件或電子郵件的形式送達，引誘毫無戒心的受害者提供個人和財務信息。民眾需值得注意的是，國稅局絕對不會通過電子郵件、短信或社交媒體與納稅人取得聯繫。

此外，國稅局提醒，民眾切勿點擊任何自稱是國稅局的訊息，或回覆稅務相關的釣魚短信或點擊URL鏈接，它們可能是駭客加載勒索軟件的一種方式。納稅人還應警惕看似來自朋友或家人的信息，這些信息可能是由身份盜竊者發送。

遇到可疑信息時，應通過另一種通訊方式來驗證發送者的身份。國稅局鼓勵民眾將可疑電子郵件或短信副本作為附件發送至[email protected]進行舉報，舉報郵件中應包含對方的電子郵件地址或電話號碼、發件日期等。