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想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

是拉差辣醬看天吃飯 若持續乾旱辣椒供應仍是挑戰

記者楊青／歐溫岱報導
滙豐是拉差使用的新鮮紅辣椒。（記者楊青／攝影）
滙豐是拉差使用的新鮮紅辣椒。（記者楊青／攝影）

「我們現在開始擔心明年的原料，」陳德說，加州今年雨水多，但由於多年持續乾旱，農業廳已通知部分農戶休耕，尤其要減少耗水量較大農作物的種植面積；墨西哥也是持續乾旱。缺水，對辣椒供應的影響最為直接。

農戶能不能想辦法解決供水問題？陳德説，「很難」，辣椒種植戶告訴他，去年就已經收到農業廳通知，按加州多年乾旱情況，政府和供水部門會減少對農戶種植用水的配給；如果農民要保持種植面積，只能自己想辦法通過購買高價水維持，這種高成本、高風險操作幾乎不可能。加上這兩、三年西紅柿價格翻倍，很多椒農改種西紅柿，這意味部分農作物被迫休耕的同時，辣椒等作物種植面積減少幾乎是定局。

墨西哥大片地區從科羅拉多河獲取水源，但美國農場擁有優先使用這些水源的權利。多年來，農民一直在水資源供應減少的情況下種植農產品，儘管有專家表示，在墨西哥種植辣椒所需的水量不到種植苜蓿或山核桃所需水量的一半，但當地的持續乾旱和上游耗水作物的競爭，仍然導致其收成減少。此外，當地政府也無法强迫農民使用更有效的灌溉技術，所以除了看天吃飯，短時間内還沒有更好的辦法保證辣椒供應。

墨西哥 加州 核桃

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