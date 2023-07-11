是拉差辣醬看天吃飯 若持續乾旱辣椒供應仍是挑戰

滙豐是拉差使用的新鮮紅辣椒。（記者楊青／攝影）

「我們現在開始擔心明年的原料，」陳德說，加州 今年雨水多，但由於多年持續乾旱，農業廳已通知部分農戶休耕，尤其要減少耗水量較大農作物的種植面積；墨西哥 也是持續乾旱。缺水，對辣椒供應的影響最為直接。

農戶能不能想辦法解決供水問題？陳德説，「很難」，辣椒種植戶告訴他，去年就已經收到農業廳通知，按加州多年乾旱情況，政府和供水部門會減少對農戶種植用水的配給；如果農民要保持種植面積，只能自己想辦法通過購買高價水維持，這種高成本、高風險操作幾乎不可能。加上這兩、三年西紅柿價格翻倍，很多椒農改種西紅柿，這意味部分農作物被迫休耕的同時，辣椒等作物種植面積減少幾乎是定局。

墨西哥大片地區從科羅拉多河獲取水源，但美國農場擁有優先使用這些水源的權利。多年來，農民一直在水資源供應減少的情況下種植農產品，儘管有專家表示，在墨西哥種植辣椒所需的水量不到種植苜蓿或山核桃 所需水量的一半，但當地的持續乾旱和上游耗水作物的競爭，仍然導致其收成減少。此外，當地政府也無法强迫農民使用更有效的灌溉技術，所以除了看天吃飯，短時間内還沒有更好的辦法保證辣椒供應。