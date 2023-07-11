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是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

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是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

記者楊青／歐溫岱報導
受天氣影響，近兩年辣椒收成不佳，連帶紅公雞是拉差辣醬生產受阻，近期情況緩解，7月該工廠進料開工，已啟動生產線。（記者楊青／攝影）
受天氣影響，近兩年辣椒收成不佳，連帶紅公雞是拉差辣醬生產受阻，近期情況緩解，7月該工廠進料開工，已啟動生產線。（記者楊青／攝影）

長達半年缺貨，紅公鷄是拉差辣醬一瓶難求。電商亞馬遜上兩瓶裝17盎司的辣醬標價一度超過160元，創下天價。另據北加州媒體報導，奧克蘭一家亞洲雜貨店的一瓶28盎司的紅公鷄是拉差售價為29.99元，每位顧客限購兩瓶。

「我們這個星期終於等到了新貨，每人限購一瓶，但還是幾小時内搶購一空。」聖蓋博夏威夷超市經理Andy表示，這些年陸續出來很多其他牌子的是拉差辣醬，但大家還是對滙豐的是拉差（Huy Fong Sriracha）情有獨鍾，整天都有人問「爲什麽沒貨」及「什麽時候到貨」。

是拉差缺貨且價格看漲，囤貨的餐飲商家也越來越多。東好萊塢Be U越南小吃店的老闆兼廚師Uyen Le說，滙豐是拉差一直是越南粉的標配。為買到辣醬想盡了辦法，她的一名員工去年建議以提供免費餐點向公眾尋求幫助，結果搶到約300瓶，保證全年都有得用，真是搶到就賺到。

受天氣影響，近兩年辣椒收成不佳，連帶紅公雞是拉差辣醬生產受阻，半年沒原料。不過近期情況可稍微緩解，7月該工廠進料開工，已啟動生產線。

多年前，陳德的紅公鷄是拉差辣醬曾被美國宇航員帶上太空，成為迄今為止唯一上過太空的辣醬。時至今日，陳德一直恪守「不紅、不新鮮、質不好，不買」的「四不」採購原則。隨著市面上的辣椒五花八門，青紅紫黃，應有盡有，怎麼會缺貨？「我要的是這種，全紅，新鮮，肉厚，帶有綠色椒蒂，」他用自己的手掌比畫，每個辣椒幾乎像他的手掌那麼長。陳德說，老客人都能吃出辣醬味道，新鮮辣椒不加水，就像是紅酒，味道和價格千差萬別，他的辣醬在客人中打下了印記，他不忍心讓大家失望。

正常年份，每年3、4月甚至更早，墨西哥的辣椒已開始陸續成熟採收，但此時的辣椒都是青色。辣椒只有一直留在田裏繼續生長，最後才變成紅色。但在變成紅色之前，椒農通常是有單就接，有貨就出。

陳德說，由於種植場遠在國外，兩邊法律不同，工廠和種植場簽訂的合同也較為鬆散，你種植，我收購，大家都是君子合約，農民擔心越到後面越賣不出去，所以常常趁早採摘上市；加上這些年持續乾旱減產，辣椒價格提高，大宗採購單價已從原來的每公噸400元漲價到600元，依然供不應求。

「40年來都是為辣椒原料發愁，」陳德說，他很理解農民早早收成入袋爲安的心情。特定的品種、特定的成熟度、特定的品質，大大限制了他採購辣椒的地域和價格空間；尤其遇到天旱短收，作為收購鏈最下游的他，更是雪上加霜。農民總會擔心哪年辣椒沒有人買虧了本栽回去，所以變成了他來承受進不到貨物的風險。

陳德說，他每年單個種植場的採購量高達5、6萬噸，這個數量幾乎無人可比，但農民有他們的後顧之憂，他理解。他從越南移民來美，白手起家在這片土地上創建辣醬王國，自己不容易，也深深體會農民們的不易。

「今年我提價了18分，批發價每瓶2.5元。」陳德說，他只管生產，不管終端零售，別人零售賺了多少錢，他不知道，也不嫉妒。

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