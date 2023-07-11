美墨旱澇辣椒歉收 是拉差辣醬7月恢復生產

滙豐是拉差辣醬工廠，在沒有原料被迫停產半年之後，7月開始重新開工。但目前的辣椒原料只夠九條生產線中的一條使用。（記者楊青／攝影）

「好久沒有聞到這種新鮮辣椒味了！」今年初六個月以來，全美最大的新鮮辣醬生產企業、歐溫岱滙豐（Huy Fong Foods）是拉差辣醬工廠無米下鍋，7月終於重新機聲隆隆，2023年的第一批辣醬限量運往全美各地。

幾十年來風靡全美的紅公鷄「是拉差辣椒醬 」，因美墨天氣異常和持續大旱，上半年辣椒原料零供貨，在去年庫存銷售一空之後，將近180天無貨上市。這已經是滙豐連續兩年面臨乾旱和異常天氣的嚴峻挑戰。

「我們每年都是提前一年計畫，部署辣椒種植和收成。」紅公鷄「是拉差辣椒醬」創始人暨歐溫岱匯豐食品公司總裁陳德7日表示，在結束與范杜拉縣椒農30多年合作後，他們記取了教訓，不能將所有的鷄蛋放在一個籃子裡，所以近年開始將辣椒種植收購分散到北加州 、中加州、亞利桑納、新墨西哥州 和墨西哥各地，一年分成兩個季節採收，一個春天，一個秋天，春天在墨西哥，秋天在加州和新墨西哥州，三地供應，應該可以保證沒有問題。

「本來應該是從1月中旬開始，墨西哥的辣椒就可以陸續進來，我們的工廠可以每天開工，」陳德說，但人算不如天算，墨西哥持續乾旱，辣椒生長不佳，北部地區罕見低溫下雪和霜降又打死了不少椒苗，直到今年4、5月產地的氣溫還未能穩定上升，辣椒不但生長緩慢，品質也不理想。「我們寧願減產，也不能收次品，」陳德說，所以整整六個月過去了，原定的3萬噸新鮮辣椒沒有著落。

陳德從80年代在自家廚房創出紅公鷄是拉差辣椒醬，一直堅持用紅色辣椒做原料。「每個辣椒都必須紅色，而且是新鮮的，」陳德說，他的辣醬不用青色辣椒和乾辣椒，也不加任何顔色，完全本色呈現，所以對辣椒原料的要求無法放低門檻。

好在辣椒現在終於陸續來了。陳德說，辣椒採收之後從墨西哥產地運到歐溫岱的加工廠，通常需要兩到三天。他們的九條生產線，現在已有一條可以開工，隨著夏季到來，高溫穩定，下半年辣椒持續收成，全球23個國家和地區，以及全美超市和越南餐館，都不用焦急等貨。