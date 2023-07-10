洛縣收費道路 要支付擁堵費和每趟8元手續費都可行駛

駕駛人只要支付擁堵費與手續費，均可行駛高速公路上快速付費車道，不必先行註冊FasTrak設備或車輛。其中，手續費為每趟8元，擁堵費因流量而異，在0.3~8元間。（LA Metro）

LA Daily News報導，洛縣大都會 交通管理局（LA Metro）上月22日取消對FasTrak設備或車輛註冊需求，只要支付擁堵費和每趟8元的手續費，所有車輛都可在沒有FasTrak設備或Metro帳戶的情況下，行駛高速公路上的快速付費車道（ExpressLanes）。至於車上有兩名或以上乘客的共乘車輛，仍可使用上述設備免費行駛。

高速公路上方攝像系統會拍攝這些即用即付的車牌照片，費用帳單直接寄給車主，未按時支付者有拖欠費。攝影檢測系統也會確認車內人數，與車上的FasTrak開關設置進行比對，評估是否為共乘車輛。

在洛縣政委員、LA Metro理事會成員韓珍妮（Janice Hahn）領導下，委員會以8比0投票批准該提案，也免除駕駛人每次在沒有FasTrak設備情況下，行駛快速付費車道而被收取25元罰款的條例。

這項決定也意味著，加州公路巡警局（CHP）官員不能因為沒有該設備或Metro帳戶，將某位駕駛人攔下，開出250元罰單。

10年前，LA Metro收到聯邦資金，將10號高速公路沿線14哩的巴士與共乘車道，與110號高速公路沿線11哩路段改名為快速付費車道。10號高速公路車道貫穿華人區的聖蓋博谷西部，從605號高速公路至洛杉磯 市中心的101號高速公路。110號高速公路車道，從南洛杉磯延伸至南灣的91號高速公路。

2018年報告顯示，在所有快速付費車道的用戶中，65%是只有駕駛一人的車輛。

自2020年3月至最近，Metro進行一項試點計畫，允許獨立駕駛人支付擁堵費和4元手續費，即可行駛快速付費車道。官員稱，未來幾周內，4元的費用將提高至8元。

自2021年9月至2022年8月，Metro稱，兩個快速付費車道系統新增89萬9954車次，意味該試點計畫使付費車道出行量增加2.4%。

至於擁堵費，因交通量多寡而有不同。根據LA Metro，費用在0.3元至8元不等。該機構發言人錢德勒（Patrick Chandler）表示，2022年3月至2023年2月期間，平均每趟擁堵費約2.92元。