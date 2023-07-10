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要提升路況至「良好」 加州每年還要79億元

記者趙健／洛杉磯市報導
華人居住的城市中，常會聽到「路況」不佳的抱怨，這不是指塞車，而是坑坑巴巴的路面。(本報記者拍攝)
華人居住的城市中，常會聽到「路況」不佳的抱怨，這不是指塞車，而是坑坑巴巴的路面。(本報記者拍攝)

加州約95%的縣的路面狀況處於風險狀態，較之前比例數據有所惡化。據估算，若想要將路況提升至良好狀態，加州每年需撥款近79億元。

「路況指數」（Pavement Condition Index，簡稱PCI）是一種用於衡量道路路面損壞程度和質量狀況的指標，以0到100的數值進行衡量，其中100表示新鋪設的道路。據CSAC在2021年發布的「地方街道和道路需求評估報告」，加州PCI評估為66分，路況屬於「風險」級別。

在洛杉磯縣華人聚集城市和管轄區，路況相對好於縣內其他地區。截至2020年，阿蘇薩市（Azusa）、西柯汶納市（West Covina）、核桃市（Walnut）、鑽石吧市（Diamond Bar）、羅斯密市（Rosemead）路況評級良好。而艾爾蒙地市（El Monte）、聖蓋博市（San Gabriel）、巴沙迪那市（Pasadena）風險指數則較高，拉朋地（La Puente）是路面狀況最差的地區。

為緩解道路修復和養護的資金短缺問題，加州政府於2017年推出了「道路修復與負責任法案」（SB1），該法案通過增加燃油稅和車輛註冊費等方式籌集資金，為交通基礎設施的修復、改進和維護注入了額外的資金，各地方政府的道理養護資金平均增加了一個百分點。

然而，近年來受通膨影響，道路建設成本的飆升，州政府的撥款遠不足以覆蓋道路養護需求。據工程建設諮詢公司NCE的估算，加州若維持每年約25億的道路修復與養護的預算，全州的路面狀況會繼續惡化；到2030年，「良好」級別的道路比例將減少至全部道路的48.7%。而想要維持66分的PCI水平，則每年需要撥出38億元預算。若想要全州所有道路都能達到「良好」級別，則每年需花費約79億美元。

此外，NCE還指出，道路系統的養護還包括基本的交通安全設施，如路緣斜坡、人行道、雨水排水系統、路燈、交通信號等。截至2030年，這部分的維護也需要花費355億美元，資金缺口高達221億美元。

南加各地區路況指數趨勢 （數據來源：加州地方街道和道路需求評估報告，記者趙健/...
南加各地區路況指數趨勢 （數據來源：加州地方街道和道路需求評估報告，記者趙健/製表）
不同預算下加州路況變化 （數據來源：加州地方街道和道路需求評估報告，記者趙健/...
不同預算下加州路況變化 （數據來源：加州地方街道和道路需求評估報告，記者趙健/製表）
加州約95%的縣處於風險狀態或鋪面狀況較較差的類別，而在2008年，這一比例還沒...
加州約95%的縣處於風險狀態或鋪面狀況較較差的類別，而在2008年，這一比例還沒有這麼高。（地方街道和道路需求評估報告）

加州 預算 鑽石吧

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