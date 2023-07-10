我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

好路不斷修 爛路沒人管？道路管理跟你想的不一樣

記者趙健／洛杉磯市報導
重建一哩破損鋪面的成本，可以維護14哩道路。（記者趙健/攝影）
重建一哩破損鋪面的成本，可以維護14哩道路。（記者趙健/攝影）

一直以來，時常可以聽到民眾討論，在生活中見到一些明明剛剛竣工不久的道路，「隔三岔五」就有專人進行維修，倒是一些看起來已經很老舊的道路，卻一直「無人問津」。

實際上，道路管理的邏輯與一般人的想像是有所不同的。首先，路況整體的好壞，取決於用於養護路段的費用是否充足，那麼在有限的預算下，如何最大化的分配使用呢？多數民眾可能並不了解，比起「挽救」那些已經相對破舊的路段，保證優質路段的定期維護實際上更具價值。

定期維修好路 更具效益

有土木工程背景的天普市市長文尚丞（William Man）指出，他就任以來，經常聽到民眾抱怨「門口的路30年都沒有修了，為什麼其他的路剛修完才幾年又在修。」其實，多數人對道路管理的理解還只是修復破損的路面，但從專業的角度來說，對優質路面定期維護，才是更為經濟有效的方式。此外，維護道路還可以盡可能減少對商業和公眾出行的干擾，同時對環境更為友好。

路面維護及重建成本曲線圖。（文尚丞提供）
路面維護及重建成本曲線圖。（文尚丞提供）

根據加州縣政府協會（California State Association of Counties，簡稱CSAC）發布的「地方街道和道路需求評估報告」，預防性維護措施（如瀝青封層、碎石封層、薄層覆蓋）是最具成本效益的方法，隨著道路鋪面狀況惡化，修復所需的成本呈指數級增加。例如，重建一段路面的成本約是維護路面的14倍。換句話說，重建一哩破損鋪面的成本，可以維護14哩道路。

暫時不修爛路 恐有考量

不過，對於一些狀況不好的路段，暫時不修整可能是有意為之。聖蓋博市副市長吳程遠（John Wu）表示，由於聖蓋博市的山谷大道（Valley Blvd）上有多個建案未完工，時常有重型車輛過往，因此更為經濟的做法在這些項目完工後進行一次性修整，避免資源浪費。

洛杉磯縣，工務局會通過專門的設計系統計算每條街道的收益和成本的比率，以此確定基於資金限制和性能目標的最佳道路網絡保護和恢復計畫。洛杉磯縣工務局（Los Angeles County Public Works）指出，計畫確定後還會在每條道路上進行多次翻新改造工程，確定適當的作業時間表，然後制定計畫、編制預算，開始施工合同的招標。

預算 聖蓋博 洛杉磯

上一則

台裔女大生創建BobaWay台英翻譯網頁 助台裔美國人學台語

下一則

勁球頭獎落空 加州售出270萬元二獎

延伸閱讀

天后Beyonce母親洛城豪宅被盜 失百萬現金、珠寶

天后Beyonce母親洛城豪宅被盜 失百萬現金、珠寶
下月起房租漲10% 洛杉磯華埠租客抗議

下月起房租漲10% 洛杉磯華埠租客抗議
住不起洛杉磯市區 飯店藍領工1周睡車上4天

住不起洛杉磯市區 飯店藍領工1周睡車上4天
南加中國大專校友會 紀念七七抗戰

南加中國大專校友會 紀念七七抗戰
南加華人紀念七七抗戰 銘記歷史維護現在

南加華人紀念七七抗戰 銘記歷史維護現在
買房熱情不減 南加華人區房市供不應求

買房熱情不減 南加華人區房市供不應求

熱門新聞

6月4日晚，一位自稱從上海走線來美國的中年女子敲開蒙市居民毛女士的房門，並表示希望住進毛女士家。（素材源自Pixabay, 記者子為製圖）

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

2023-07-02 18:31
加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
部分隨先生外派鳳凰城的台積電員工太太投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等。「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）提供典型的炸物盒和手搖飲料，這些經典的台灣美食是菜單上的亮點之一。（游佩樺提供）

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

2023-07-03 22:10
「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
在小東京地，兩名攜帶武器的嫌犯，在被警方追捕的過程中逃入商區，引起了商區內路人的恐慌。（壽司店監控）

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

2023-07-02 15:15
中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（華航提供）

華航今年出發最後促銷 洛杉磯/台北往返低至865元

2023-07-03 16:22

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇