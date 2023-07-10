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95%有風險 加州面臨「路平危機」 華人聚集城市路況大不同

記者趙健／洛杉磯市報導
近年來由於州政府撥款不足、物價飆漲，許多城市的道路維護工程陷入困境。（受訪人提供）
近年來由於州政府撥款不足、物價飆漲，許多城市的道路維護工程陷入困境。（受訪人提供）

近期開車在大街小巷中，可能會發現很多路立起告示牌，提醒路面正在施工，今年加州天氣異常，下雨不斷，導致不少道路殘破不堪，尤其一些華人居住的城市中，常會聽到「路況」不佳的抱怨，這不是指塞車，而是坑坑巴巴的路面。

但這其實不是華人區僅有的問題，根據加州縣政府協會（California State Association of Counties，簡稱CSAC）發布的「地方街道和道路需求評估報告」，加州約95%的縣的路面狀況處於風險狀態，較之前比例數據有所惡化，簡言之，加州面臨「路平危機」。

加州58個縣和482個城市，擁有超過14萬4000哩的地方道路，加總起來占州內公共道路總數的85.9%。然而，近年來由於州政府撥款不足、物價飆漲，許多地方道路缺乏整修和維護。在南加州的華人聚集城市，各地政府維護道路的情形則因為預算關係不盡相同。

華人居住的城市中，常會聽到「路況」不佳的抱怨，這不是指塞車，而是坑坑巴巴的路面。...
華人居住的城市中，常會聽到「路況」不佳的抱怨，這不是指塞車，而是坑坑巴巴的路面。(本報記者拍攝)

「如果路況不好，那歸根到底就是沒有錢。」天普市華裔市長文尚丞（William Man）無奈指出，很多城市沒有充足的資金進行道路維護。

原物料、工資近年暴漲

他強調，雖然2017年通過的「道路修復與負責任法案」（SB1）為養路提供了額外資金，但遠不足以覆蓋近年來暴漲的材料及人工費用，使一些城市的道路維護陷入困境。文尚丞表示，特別是對於像天普市這樣地方收入非常有限的城市，不僅商業稅收很少，而且由於州政府近年來對將焦點放在可負擔房屋上，R1類單戶住宅城市（以住宅區為主的城市）可獲得的撥款也大大減少。

此外，文尚丞還指出，一些大型道路還可獲得針對設有公共交通設施道路的撥款，而像天普市這樣的住宅區小路就得不到任何支持。在得不到足夠撥款的情況下，城市需要自行解決道路維護資金不足的問題。

天普市幾年前曾提出增稅方案以籌集道路維護資金，但是事實證明這並不是一件容易的事。人們通常對道路維護都有一種「政府理應全權負責」的心態，不太願意額外繳稅直接支持道路維修和保養。文尚丞說：「希望大家可以多一些理解，道路維修並不是那麼簡單的事。」

稅收影響基礎基金多寡

相比之下，擁有眾多商業活動的亞凱迪亞市在道路維護上的資金就充足很多。根據亞市2022至2023財年的預算報告，該市銷售稅預計可收取1928萬美元，是該市最大的基礎基金（General Fund）來源，也為當地的公共建設項目提供了可強力支持。

亞市華裔市長鄭博仁（Paul P. Cheng）表示，亞市每年針對道路維護項目的撥款非常充足，路面一直維護得比較好，未收到過居民對道路的抱怨。

在聖瑪利諾市，近幾年的路況也有顯著改善，華裔市議員羅經程（Calvin Lo）表示，這主要得益於幾年前開始執行的道路維修計畫，當時邀請了專業的團隊提出道路整修方案，預算高達2000多萬。為緩解資金壓力，聖市決定分階段執行，每年從「資本改善基金」中撥款，這也是聖市近年來每年預算的最大支出。

州府撥款常是杯水車薪

聖蓋博市副市長吳程遠（John Wu )說，「一個城市的路況，往往反映出的是市政管理的品質以及財政體質」。自去年年初當選市議員後，聖蓋博市的「路平」一直是他的施政重點之一，該市目前的城市路況指數（PCI）已高達82%，在鄰近城市當中表現亮眼。

不過，吳程遠不諱言，州政府的撥款通常是「杯水車薪」，城市須從基礎基金中提撥預算完成鋪路工程，並且有優先級地分階段維護。他表示，目前最令他掛心的是山谷大道（Valley Blvd），除了持續向加州州政府申請補助款外，若2024年預算仍無著落，屆時將會提案申撥預算，在山谷大道上鋪設出一條平坦的黃金大道（Golden Mile）。

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