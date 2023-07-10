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去年4400萬輛車因路面坑洞受損 平均修理費用406元

記者趙健／洛杉磯市報導
南加州今年陰雨天氣不斷，讓本不理想的路面變得更加糟糕。（取自Pexels.com）
南加州今年陰雨天氣不斷，讓本不理想的路面變得更加糟糕。（取自Pexels.com）

加州今年陰雨天氣不斷，讓不少老舊的路面狀況更加糟糕。當積水滲入路面的裂縫中，路面下方的土壤會被侵蝕或隨水流失，道路基礎變得不穩定，容易形成坑洞。

南加州汽車俱樂部調查發現，在到處都是坑洞的路面上行駛會損壞輪胎、輪輞或車軸；如果衝擊足夠嚴重，甚至會影響車輛的懸架、起落架、車身甚至車架。根據美國汽車協會的一項調查，2022年估計有4400萬輛車因路面坑洞受到損壞，維修車輛的平均花費約406美元。

專家建議，當司機發現快要接近坑洞時，最好不要踩剎車，因為這會壓縮懸架並降低車頭，使懸架吸收衝擊的空間更小，車輛更易受損。此外，充氣不足的輪胎也會讓車輛更易受損，衝擊力會被更多地傳遞至車輛懸架上。

保險業者表示，撞到坑洞被認為是單一車輛事故；除非有證據表明是因為受另一輛車的影響才撞到坑洞，否則保險公司通常會判定司機對事故負責。若有額外的碰撞保險，保險公司則會承擔損失，但續保時保險費率也會增加。

車輛因坑洞受損的車主若要向政府索賠，須在損壞發生後的六個月內提出申請。值得注意的是，州法律要求，只有當政府知道或有義務知道公共財產損壞情況時，才有對公共財產導致的事故負責的義務。因此，除非車主能獲取讓政府注意到坑洞的投訴、事故或檢查記錄，否則就要做好與政府「鬥爭」的準備。

在提出索賠之前，民眾還須了解導致車輛受損的坑洞所屬的轄區。洛杉磯市及其他大城市負責維護其邊界範圍內的街道（不包括高速公路）上的坑洞；縣政府負責維護未納入市政轄區，以及向縣政府支付維護費用的較小型城市的街道；加州交通廳（Caltrans）負責聯邦和州級公路上的坑洞。

保險 加州 南加

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