熱浪又來襲 南加高溫下周再現 恐破華氏100度

美國7月11日至15日氣象前瞻，熱浪將襲擊南加。（取材自國家氣象局推特）

根據國家氣象局（National Weather Service）的預報，從下周一（7月10日）開始，新一輪熱浪 來襲南加 ，這場熱浪可能會比7月4日的高溫更熱，持續時間也更長，最高氣溫破華氏（Fahrenheit）100度。氣象專家提醒民眾做好防暑降溫的準備，多喝水，減少中暑的可能性。

國家氣象局洛杉磯 分局在官方推特發文指出，下周開始，新一輪熱浪將抵達南加，其中下周二和周三南加內陸地區最高溫將達到華氏100至110度，且熱浪可能會持續到下周末。

國家氣象局的氣象學家斯威特（David Sweet）向洛杉磯時報表示，強大的高壓系統正在美國西南部形成，預計將於下周一開始變暖。「這將是一場相當強烈的熱浪，」 「到下周中旬，氣溫將變得非常熱，尤其是山谷、山脈和沙漠地區。

斯威特表示，預計到下周中，羚羊谷（Antelope Valley）的氣溫將飆升至超過100度，可能達到115度，周圍山谷和山麓地區的氣溫也可能達到三位數。預計內陸沿海平原的氣溫將持續在90多度左右，洛杉磯市中心的氣溫將達到80多度。

一旦酷熱襲來，尚不清楚南部地區何時才能緩解。斯威特指出，沿海地區也會明顯升溫，預計氣溫將高於平均水平，並持續到80多度。到下周二和周三，中央谷地區（Central Valley）的氣溫將達到100多度，拉斯維加斯和聖地牙哥縣等地區也會大幅升溫。

「看起來炎熱的情況會持續相當長一段時間，所以每個人都需要檢查空調，並記住所有關於避開熱浪的安全規則，比如不要在午後戶外陽光下待太久，多喝水，」斯威特說，「當你不注意的時候，中暑可能會悄悄降臨到你身上。」