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世報建材展首日 超過千人參加

記者張庭瑜/洛杉磯報導
世報建材展民眾熱情高漲，彼此交流心得，積極與講師攀談獲取更多資訊。（記者張庭瑜/攝影）
世報建材展民眾熱情高漲，彼此交流心得，積極與講師攀談獲取更多資訊。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯世界日報與美國華人建築公會（CACP）再度攜手，在聖蓋博市希爾頓酒店共同舉辦連續兩天的「2023建材裝修大展」昨（6）日開展，吸引超過千人參加。

該展為民眾提供一個交流與探討建築材料、裝修翻新和房地產市場等相關領域最新趨勢的機會，今日將是第二天，歡迎有興趣的民眾可前往參加。

本次大展的演講包括以下主題：2023年下半年度房市預測、舊屋翻新及投資拍費屋的致富之路、翻新房、ADU加建屋市場及未來走勢、如何申請建築貸款、ADU設計施工實例解析、房地產開發之程序、地產開發如何獲得土地權利、以及銀髮族公寓的設計開發八場講座，參與者能夠更全面地了解房地產市場和建築相關領域的發展。展場內約有30個攤位，吸引了破千人參加，每個攤位前客人絡繹不絕，場面非常熱鬧。

參展廠商「恆益門窗」表示，自2021年以來已經第三次參加這個展覽，對今年的會場設計和客流表現感到滿意。2021年由於疫情期間許多民眾在家上班，今年人們開始回歸正常工作狀態，雖然不是周末，但依然參觀者踴躍，令人振奮。

「恆益門窗」廠商對參展體驗表示非常滿意。（記者張庭瑜/攝影）
「恆益門窗」廠商對參展體驗表示非常滿意。（記者張庭瑜/攝影）

參觀者林小姐表示，她從公司群組得知今年世報繼續舉辦建材展，以往每年都有參加，今年參加這項展覽特別有收穫，未來還會再來。

講師王揚每年講述的主題都是關於附屬單元（ADU），這個市場在房地產領域中非常重要，人們最有可能考慮在後院加蓋附屬單元。因此，她的這個課題受到大家高度關注。她的公司過去主要從事商業和住宅項目，但近年來由於附屬單元市場熱絡，他們接到的相關項目也大幅增加。

因此，她希望能與大家分享一些相關信息，瞭解如何充分利用後院，以創造更多價值。目前房價高漲，貸款利率居高不下，如果屋主手頭有數萬元資金，可能會考慮在自家後院加蓋附屬單元。因此，她每年都會觀察聽眾的反饋，並適時提供一些建議給那些對ADU領域尚不了解的聽眾。

聆聽講座的民眾不僅用心聽講，還用手機拍攝講題內容，以便日後參考使用。（記者張庭瑜...
聆聽講座的民眾不僅用心聽講，還用手機拍攝講題內容，以便日後參考使用。（記者張庭瑜/攝影）
世報建材展現場，民眾興趣高漲，各個攤位前的客人往來絡繹不絕。（記者張庭瑜/攝影）
世報建材展現場，民眾興趣高漲，各個攤位前的客人往來絡繹不絕。（記者張庭瑜/攝影）

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