借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

爾灣 日前傳出假借手機 ，實則偷偷用手機內現金應用程式轉錢的騙案，所幸受害華女帳戶沒錢，讓騙子沒有得逞。近日華人 李先生也遭遇類似情況，甚至被轉帳500元，懷疑是類似手法，希望藉由分享提醒華人千萬不要受騙。

格蘭杜拉李先生說，他幾個月前手機内的Venmo（行動支付服務）帳戶一天内莫名其妙被人兩次轉帳，共轉走500元，一直百思不得其解。直到他近日看到爾灣華人女子被人借用手機後發現Venmo APP被人打開，帳戶險些被盜的消息，才對遭遇的不解之謎恍然大悟。

李先生表示，幾個月前他家突然有男子敲門，説是促銷安裝住家安全監控系統，男子說，這段時間有高折扣的促銷計畫，住家所有的門窗可免費安裝安全監控系統，每個月只要50元的維護費。考慮到近年治安不佳，李先生和太太商量，馬上決定安裝，並約好次日動工。

第二天，另一名拉丁裔男子如約上門。大約兩個小時後，男子裝好了所有窗口和門的監控裝置。男子神態正常地對李先生說，全部都好了，最後需要你的手機安裝一個APP，以便你的手機和住家的監控系統對接。李先生完全不疑有詐，將自己的手機給了對方。不到一分鐘，男子將手機還給了李先生。然後離開。

三天後，李先生發現自己的銀行帳戶上被人轉帳兩次，都是250元，且兩次轉帳都發生在同一天。李先生仔細查看，發現兩筆錢都是從手機的Venmo帳戶被人轉出。再查看日期，「剛好」是安裝安全監控系統的同一天。但由於Venmo沒有顯示具體的轉帳時間，李先生當時根本沒有想到與安裝工人有什麼關係。

「這幾個月來我一直不得其解，但現在回想起來，終於有了答案」。李先生表示，他的手機Venmo從來沒有其他人操作，也從來沒有其他人借用過他的手機。他無法找到案犯作案的證據，但爾灣華人女子手機被人打開Venmo的遭遇，讓他對自己的損失遭遇有了答案。

騙子可能以手機沒電、安裝住家安全監控系統手機對接、修理電視網路手機對接等多種名目借用手機，幾分鐘就可能轉走受害者的錢財。

無獨有偶，亞凱迪亞林太太表示，她數周之前也被上門修理住家電視網路的工人要求借用電話，當時也覺得很奇怪，看了爾灣華女險些被騙的案例，她倒抽一口涼氣。

林太太表示，當時男工人一個多小時就修好她家的電視網路，但她透過家裡的監控系統發現，該工人的白色工程車一個小時後重新回到她家門口附近，該男子並沒有馬上下車，而是在車上等待半小時後重新敲她家門。男子說，剛才安裝網路忘記了一個環節，需要林太太的電話對接一下。林太太信以爲真，將電話給了對方，對方在電話上把弄十多分鐘，最後將電話還給林太太。

林太太表示，她後來將情況告訴先生。兩人都感覺奇怪，因為中午維修網路時她和先生明明在家，但那工人並沒有問他們任何一個人要電話，而是等男主人離開後，重新折回來借用太太電話。

現在看，那名男子重新返回來要她的電話並非偶然。林太太表示，所幸她是手機「技術盲」，沒有安裝任何手機轉帳APP，因此逃過騙局。