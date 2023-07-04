南加旅館談判團隊提對案 首年時薪增2.5元

洛杉磯旅館業大罷工3日持續。（取材自abc 7截圖）

數千名南加州旅館工人3日繼續罷工 ，他們於許多企業形成了示威隊伍，希望爭取更高的工資以及改善醫療與退休福利 待遇。

在一份聲明中，旅館談判團隊表示，他們提出了在首12個月內每小時加薪2.50美元的方案，並於4年內提高6.25美元。

代表多家主要旅館約1萬5000名員工的Unite Here Local 11工會與旅館之間的合約於6月30日到期，工人們於7月2日正式罷工。工會官員表示，他們的成員每小時賺取20至25美元。談判代表要求立即每小時加薪5美元，合約後續年份每小時再增加3美元，並改善醫療與退休福利待遇。

受罷工影響的旅館包括洛杉磯市中心的洲際酒店、Millennium Biltmore酒店、The Ritz Carlton酒店，以及聖塔蒙尼加的The Fairmont Miramar酒店。

一群罷工工人於3日早上聚集在洛杉磯格蘭德酒店外，手持標語進行示威。這些工人包括廚師、服務員、行李員、客房服務員、洗碗工與櫃檯接待員，他們表示，由於疫情以來可用人員減少，他們的工作量增加了。

酒店工人Mercedes Florence表示：「對於客人，我們只是請求您支持我們，請不要入住工會旅館。因為他們只會不假思索地給您提供超多福利，而客房服務員們正在外面為更好的未來而奮鬥。我們並不試圖變得富有。我們只是想賺取更好的薪水，只是想過得像樣一些——甚至不是為了變得富有——只是能夠住在我們工作附近。」

該工會還希望建立一個款待業務員工房屋基金。許多工會成員表示，他們現在需要從Apple Valley、棕櫚谷、加州市與維多維爾等地通勤數小時。

官方表示，他們將繼續提供員工高質量、負擔得起的醫療保健，並為退休金 做出貢獻。

旅館談判團隊在一份聲明中表示：「這種情況於預料之中。只要這種干擾持續下去，我們將完全準備好繼續經營這些旅館，照顧我們的客人。同時，我們也隨時準備與工會會面，只要他們的領導人決定重新開始談判。」

旅館官方表示，他們的設施將繼續開放，由管理層與其他非工會員工填補工作停擺期間的職位。